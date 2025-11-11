«Έδωσε 350 ευρώ για να τον κάνει σκλάβο της», τελετές και μάγια από γυναίκα για να κρατήσει τον πρώην σύζυγό της

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί τον Νοέμβρη του 2014, και μαζί απέκτησαν και δύο παιδιά. Ωστόσο, ο γάμος τους δεν ήταν και τόσο επιτυχημένο

Αστυνομία
11 Νοέ. 2025 19:45
Pelop News

Φαίνεται ότι σε ακραίο σημείο έφτασε μία γυναίκα, η οποία έκανε μάγια και τελετές προκειμένου να μην επισημοποιηθεί το διαζύγιό της με τον πρώην σύζυγό της, όπως ο ίδιος αποκάλυψε και κατήγγειλε.

«Έλεγε ότι ήταν δεσπότης, περιττό να πω το τι χρυσαφικό και τι σταυρούς κουβάλαγε πάνω του», νέες αποκαλύψεις για τον ρασοφόρο Youtuber

Όλα έγιναν γνωστά μέσω βίντεο και φωτογραφιών που έλαβε στο κινητό του το θύμα, τον οποίο προσέγγισε μία φερόμενη μάγισσα και τον ενημέρωσε για την παράνομη δράση της πρώην συζύγου του. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο άνδρας, η γυναίκα έκανε βουντού και μάγια και έδινε χρήματα στη μάγισσα για να τον «κάνει σκλάβο της».

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί τον Νοέμβρη του 2014, και μαζί απέκτησαν και δύο παιδιά. Ωστόσο, ο γάμος τους δεν ήταν και τόσο επιτυχημένος αφού η γυναίκα, «είχε υπέρμετρες απαιτήσεις» όπως ανέφερε ο σύζυγος και τελικά οι προσβολές και οι δυσκολίες έφεραν το διαζύγιο.

«Είχε υπέρμετρες απαιτήσεις που δεν μπορούσα να καλύψω οικονομικά, καθώς και ότι είμαι ανάξιος πατέρας και σύζυγος», είπε ο άνδρας.

Ο ίδιος είδε σε βίντεο την γυναίκα του να κάνει βουντού, για τα οποία τον ενημέρωσε, μια άγνωστη ότι η πρώην σύζυγός του, της έδωσε 350€ για να τον κάνει σκλάβο της.

«Μου έδωσε 350 ευρώ η πρώην σου να σε κάνει σκλάβο της και να σου κάνει και κακό, σου στέλνω βίντεο με την πρώην σύζυγό σου να διαβάζει ξόρκια και μάγια για σένα και ένα μήλο στο οποίο τοποθετεί καρφίτσες, σου στέλνω και άλλο βίντεο με μία φωτογραφία σας με κεριά», του έγραψε σε μήνυμα η άγνωστη γυναίκα.

Ο άντρας τόνισε πως φοβάται για το πού μπορεί να φτάσει η πρώην σύζυγός του. Το ζευγάρι πλέον είναι στα δικαστήρια για εξύβριση, απειλή, και συκοφαντική δυσφήμιση.

