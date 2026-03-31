Παρατεταμένη ενεργειακή αναταραχή βλέπει η ΕΕ – Συστάσεις για εξοικονόμηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τα κράτη-μέλη να κινηθούν συντονισμένα και να εξετάσουν άμεσα μέτρα εξοικονόμησης, καθώς η νέα αναταραχή στις αγορές ενέργειας ενισχύει τους φόβους για κρίση με μεγαλύτερη διάρκεια.

31 Μαρ. 2026 18:10
Pelop News

Η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται για ενδεχόμενη παρατεταμένη ενεργειακή πίεση, με την Κομισιόν να ζητά από τα κράτη-μέλη έγκαιρη κινητοποίηση, κοινή γραμμή και στενό συντονισμό για την προστασία του εφοδιασμού με πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα.

Σε ανακοίνωσή της, η Επιτροπή επισημαίνει ότι η αστάθεια στις διεθνείς αγορές ενέργειας απαιτεί συνεχή παρακολούθηση, ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ώστε η Ένωση να είναι έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο.

Ο Επίτροπος Ενέργειας και Στέγασης, Νταν Γιόργκενσεν, τόνισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ παραμένει διασφαλισμένη, προειδοποίησε όμως πως η Ευρώπη πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μια πιθανώς παρατεταμένη διαταραχή στο διεθνές εμπόριο ενέργειας. Για τον λόγο αυτό κάλεσε τα κράτη-μέλη να ενισχύσουν τον συντονισμό τους μέσω των αρμόδιων ευρωπαϊκών μηχανισμών και να εξετάσουν μέτρα περιορισμού της ζήτησης, με ιδιαίτερη έμφαση στις μεταφορές.

Η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι η ΕΕ διαθέτει ήδη στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου και σχέδια έκτακτης ανάγκης, κάτι που της επιτρέπει να αντιμετωπίζει καλύτερα πιθανές διαταραχές. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι χώρες της Ένωσης συμμετέχουν στον ευρύτερο μηχανισμό αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης που συντονίζει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Επιτροπή συστήνει στις κυβερνήσεις να αποφύγουν μέτρα που θα μπορούσαν να αυξήσουν την κατανάλωση καυσίμων ή να δυσκολέψουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Εισηγείται επίσης να αναβληθεί κάθε μη επείγουσα συντήρηση στα διυλιστήρια, ώστε να διατηρηθεί η επάρκεια στην αγορά, ενώ σημειώνει ότι και η μεγαλύτερη χρήση βιοκαυσίμων θα μπορούσε να συμβάλει στη μείωση των πιέσεων.

Από την πλευρά της, η κυπριακή Προεδρία τονίζει ότι στόχος της άτυπης τηλεδιάσκεψης των υπουργών Ενέργειας είναι να διαμορφωθεί μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις συνέπειες της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η βασική επιδίωξη, όπως επισημαίνεται, είναι να διατηρηθεί η ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια εφοδιασμού, στις προσιτές τιμές ενέργειας και στη σταθερότητα της αγοράς.

Παρότι η ΕΕ εμφανίζεται καθησυχαστική ως προς τη συνολική της ετοιμότητα, αναγνωρίζει ότι η διεθνής αναταραχή ασκεί ήδη ισχυρές πιέσεις στις τιμές. Έτσι, το μήνυμα των Βρυξελλών προς τα κράτη-μέλη είναι σαφές: περισσότερη προετοιμασία, μεγαλύτερη εξοικονόμηση και στενότερη συνεργασία, ώστε η Ευρώπη να αντέξει μια κρίση που μπορεί να αποδειχθεί πιο μακρά και πιο απαιτητική από όσο αρχικά φαινόταν.

