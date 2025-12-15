ΕΕ: Καθοριστική εβδομάδα για την χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Οι ηγέτες της ΕΕ αναμένεται να πάρουν μια απόφαση σε σύνοδο κορυφής την Πέμπτη (18.12.2025) και την Παρασκευή.

15 Δεκ. 2025 11:22
Pelop News

Αποφασιστικής σημασίας θα είναι η εβδομάδα που ξεκινάει στις Βρυξέλλες για την Ουκρανία και τη χρηματοδότηση του πολέμου της κατά της Ρωσίας, μετά από σημερινή προειδοποίηση του επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ.

Σύμφωνα με δήλωση της Κάγια Κάλας πριν να αρχίσει συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ στις Βρυξέλλες, είναι μια πολύ σημαντική εβδομάδα για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, κατά την οποία οι ηγέτες της ΕΕ πρέπει να πάρουν μια απόφαση σε σύνοδο κορυφής την Πέμπτη (18.12.2025) και την Παρασκευή.

Η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ διευκρίνισε ότι η διαπραγμάτευση ανάμεσα στους 27 ηγέτες των χωρών μελών του ευρωπαϊκού μπλοκ για τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία συνεχίζεται, αλλά, όπως σημείωσε, είναι «ολοένα και πιο δύσκολη».

Η Κάλας σημείωσε εξάλλου σήμερα αναφερόμενη στον Ρώσο πρόεδρο ότι η κατάληψη της περιοχής του Ντονμπάς στην Ουκρανία «δεν θα είναι το τέλος του παιγνιδιού για τον Πούτιν».

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι, αν πάρει το Ντονμπάς, τότε το οχυρό θα έχει πέσει και τότε οπωσδήποτε θα προχωρήσουν, καταλαμβάνοντας όλη την Ουκρανία», σημείωσε η Κάλας σε δηλώσεις που έκανε σε δημοσιογράφους. «Αν χαθεί η Ουκρανία, τότε κι άλλες περιοχές βρίσκονται σε κίνδυνο», πρόσθεσε.

Το καθεστώς του Ντονμπάς, που περιλαμβάνει τις περιφέρειες του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ, αναδύθηκε ως βασικό σημείο τριβής στις συνομιλίες για μια ειρηνική διευθέτηση στην Ουκρανία.

