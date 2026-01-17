ΕΕ – Mercosur: Υπογράφεται σήμερα η ιστορική εμπορική συμφωνία

Μετά από περισσότερα από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη της Mercosur προχωρούν στην υπογραφή συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου, ανοίγοντας ένα νέο –και πολιτικά φορτισμένο– κεφάλαιο στις διατλαντικές οικονομικές σχέσεις.

ΕΕ – Mercosur: Υπογράφεται σήμερα η ιστορική εμπορική συμφωνία
17 Ιαν. 2026 12:48
Pelop News

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση και της Mercosur αναμένεται να υπογράψουν αργότερα εντός της ημέρας μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με ιστορικό βάθος αλλά και έντονες αντιδράσεις, καθώς αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης για περισσότερα από 25 χρόνια.

Τη συμφωνία θα υπογράψουν στην Ασουνσιόν, πρωτεύουσα της Παραγουάης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, σε μια προσπάθεια να κλείσει ένας μακρύς κύκλος διατλαντικών διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Κόστα, «πάνω από 700 εκατομμύρια άνθρωποι θα ωφεληθούν» από τη συμφωνία, η οποία –όπως ανέφερε– εγγυάται «αληθινά οφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις», ενισχύει «την κυριαρχία και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ» και συμβάλλει στη διαμόρφωση της παγκόσμιας οικονομίας «με βάση κοινές αξίες».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεπερνώντας τις επιφυλάξεις και τις αντιδράσεις ορισμένων κρατών-μελών, επιδιώκει μέσω της συμφωνίας να διαφοροποιήσει τις εμπορικές της σχέσεις, σε μια περίοδο αυξημένων γεωοικονομικών εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Στόχος, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, είναι η οικοδόμηση νέων «γεφυρών προς την αμοιβαία ευημερία» με στρατηγικούς εταίρους.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Mercosur –Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη– ξεκίνησαν το 1999, ωστόσο βρέθηκαν επανειλημμένα σε αδιέξοδο, κυρίως λόγω της έντονης αντίδρασης ευρωπαίων αγροτών και κτηνοτρόφων, που εκφράζουν φόβους για αθέμιτο ανταγωνισμό και πιέσεις στον πρωτογενή τομέα.

Η συμφωνία, παρά την υπογραφή της, θα πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να τεθεί σε ισχύ, διαδικασία που αναμένεται να συνοδευτεί από έντονη πολιτική αντιπαράθεση και πιέσεις από κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:16 Ληστεία με μαχαίρι στον Πύργο: Συνελήφθη ο δράστης – Ομολόγησε και παρέδωσε τα 960 ευρώ ΦΩΤΟ
13:12 Σοβαρή προειδοποίηση της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων για την απόσυρση κρίσιμου αντιβιοτικού
13:00 Χιούμορ, ποδόσφαιρο και… Euroleague στο πλατό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
12:48 ΕΕ – Mercosur: Υπογράφεται σήμερα η ιστορική εμπορική συμφωνία
12:36 Πάτρα: Νέα δεδομένα στην εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα – Στο τραπέζι το ενδεχόμενο οργανωμένου σχεδίου
12:24 Ανδρουλάκης: «Η ΝΔ σωρεύει αδιέξοδα – Το ΠΑΣΟΚ διεκδικεί την πρωτιά με σχέδιο και πρόγραμμα»
12:12 «Δραστήριο και αγαπητό μέλος της αθλητικής κοινότητας»: Το αντίο του Τάκη Πετρόπουλου στον Χρήστο Ελευθερίου
12:00 Χανιά: Αναπτερώνονται οι ελπίδες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Νέα μαρτυρία αλλάζει το πεδίο ερευνών
11:50 Δολοφονία στο Αγρίνιο: Στα χέρια της ΕΛΑΣ ο δράστης της δολοφονίας του Κώστα Αλεξανδρή – Τι είπε στους αστυνομικούς, εξετάζονται ερωτικά κίνητρα ΒΙΝΤΕΟ
11:48 Μαρία Καρυστιανού: «Φταίω κι εγώ» – Η ενοχή, τα Τέμπη και το πολιτικό βήμα που ωριμάζει
11:36 Παπαζάχος: Πού μπορεί να χτυπήσει ένα τσουνάμι στη Σαντορίνη – Τι δείχνουν οι προσομοιώσεις
11:24 Ανεστίδης: «Η συνάντηση θα πάει στράφι» – Επιμένει, προκαλεί και δηλώνει πως θα πάει στο Μαξίμου ακόμη κι αν μείνει απ’ έξω
11:19 Δολοφονία στο Αγρίνιο: Νεκρός από πυροβολισμό με καραμπίνα ο πρόεδρος κοινότητας
11:12 Δημοσκόπηση GPO: Σταθερό προβάδισμα της ΝΔ – Διψήφια πίεση στο ΠΑΣΟΚ και «ανακάτεμα» με Καρυστιανού
11:00 Άλσος Γηροκομειού: Από τις στάχτες στο πράσινο – Ξεκινάει αναδάσωση με συνεργασία φορέων και πολιτών, χίλια δέντρα ελπίδας
10:48 Παρέμβαση του Ρουβίκωνα στο σπίτι του κοσμήτορα της Νομικής ΑΠΘ – Συνθήματα και τρικάκια στη Θεσσαλονίκη
10:41 Μητσοτάκης: «Στο πρώτο 15ήμερο του Φεβρουαρίου η συνάντηση με Ερντογάν – Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός άλλα χρήματα για τους αγρότες»
10:36 «Καρδούλα» Γεωργιάδη σε ασθενή στο «Γεννηματάς» – Το σχόλιο για Κωνσταντοπούλου και η κόντρα με τους συνδικαλιστές
10:36 Πάτρα: Τιμάται το σαββατοκύριακο η 46η επέτειος της Επανακομιδής του Σταυρού του Αγίου Ανδρέου
10:24 Σχέδιο επενδύσεων – μαμούθ του ΑΔΜΗΕ έως το 2034: 11 έργα, ΑΜΚ κοντά στο 1 δισ. ευρώ και ενεργειακός χάρτης νέας εποχής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17-18/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ