ΕΕ – Mercosur: Υπογράφεται σήμερα η ιστορική εμπορική συμφωνία

Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση και της Mercosur αναμένεται να υπογράψουν αργότερα εντός της ημέρας μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με ιστορικό βάθος αλλά και έντονες αντιδράσεις, καθώς αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγμάτευσης για περισσότερα από 25 χρόνια.

Τη συμφωνία θα υπογράψουν στην Ασουνσιόν, πρωτεύουσα της Παραγουάης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, σε μια προσπάθεια να κλείσει ένας μακρύς κύκλος διατλαντικών διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τον κ. Κόστα, «πάνω από 700 εκατομμύρια άνθρωποι θα ωφεληθούν» από τη συμφωνία, η οποία –όπως ανέφερε– εγγυάται «αληθινά οφέλη για τους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις», ενισχύει «την κυριαρχία και τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ» και συμβάλλει στη διαμόρφωση της παγκόσμιας οικονομίας «με βάση κοινές αξίες».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξεπερνώντας τις επιφυλάξεις και τις αντιδράσεις ορισμένων κρατών-μελών, επιδιώκει μέσω της συμφωνίας να διαφοροποιήσει τις εμπορικές της σχέσεις, σε μια περίοδο αυξημένων γεωοικονομικών εντάσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα. Στόχος, σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, είναι η οικοδόμηση νέων «γεφυρών προς την αμοιβαία ευημερία» με στρατηγικούς εταίρους.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Mercosur –Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη– ξεκίνησαν το 1999, ωστόσο βρέθηκαν επανειλημμένα σε αδιέξοδο, κυρίως λόγω της έντονης αντίδρασης ευρωπαίων αγροτών και κτηνοτρόφων, που εκφράζουν φόβους για αθέμιτο ανταγωνισμό και πιέσεις στον πρωτογενή τομέα.

Η συμφωνία, παρά την υπογραφή της, θα πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να τεθεί σε ισχύ, διαδικασία που αναμένεται να συνοδευτεί από έντονη πολιτική αντιπαράθεση και πιέσεις από κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



