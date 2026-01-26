ΕΕ: «Πράσινο φως» για την οριστική απαγόρευση ρωσικού αερίου έως το 2027

Περισσσότερο από το 40% του φυσικού αερίου της ΕΕ το προμήθευε, η Ρωσία.

ΕΕ: «Πράσινο φως» για την οριστική απαγόρευση ρωσικού αερίου έως το 2027
26 Ιαν. 2026 20:12
Pelop News

Eπισφράγισαν την οριστική απεξάρτηση της ΕΕ από το ρωσικό φυσικό αέριο τα κράτη – μέλη δίνοντας σήμερα Δευτέρα 26/01/2026 την τελική έγκριση στο σχέδιο για καθολική απαγόρευση των εισαγωγών έως το τέλος του 2027.

Με την επικύρωση αυτή, το χρονοδιάγραμμα παύσης των εισαγωγών μετατρέπεται πλέον σε νόμο της Ένωσης, θεσμοθετώντας τη μόνιμη αποσύνδεση του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος από τους πόρους της Μόσχας εντός της επόμενης διετίας.

Το μέτρο καθιστά νομικά δεσμευτική την υπόσχεση της Ένωσης να διακόψει τις σχέσεις της με τον πρώην προνομιακό προμηθευτή της φυσικού αερίου, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

Οι υπουργοί Ευρωπαϊκών Υποθέσεων ενέκριναν το μέτρο σε συνάντηση στις Βρυξέλλες σήμερα. Η Σλοβακία και η Ουγγαρία ψήφισαν κατά.

Η Ουγγαρία δήλωσε ότι θα προσφύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Το μέτρο απαιτούσε έγκριση από ενισχυμένη πλειοψηφία των χωρών ώστε να ξεπεραστεί η αντίθεση της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας, οι οποίες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από τις ρωσικές εισαγωγές ενέργειας και επιθυμούν να διατηρήσουν στενές σχέσεις με τη Μόσχα.

Η συμφωνία προβλέπει ότι η ΕΕ θα σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου μέχρι το τέλος του 2026 και τις εισαγωγές μέσω αγωγών μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2027.

Ο νόμος επιτρέπει τη μετατόπιση αυτής της προθεσμίας μέχρι το αργότερο την 1η Νοεμβρίου 2027, αν μια χώρα δυσκολεύεται να πληρώσει τις αποθήκες φυσικού αερίου με προμήθειες εκτός Ρωσίας πριν από τη χειμερινή περίοδο.

Η Ρωσία προμήθευε περισσότερο από το 40% του φυσικού αερίου της ΕΕ πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό το ποσοστό μειώθηκε στο 13% περίπου το 2025, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ΕΕ.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:16 Tραγικό περιστατικό στην Πάτρα: 59χρονη γυναίκα κατέληξε ξαφνικά
21:08 Ολυμπιακός: Χωρίς τον Γιάρεμτσουκ στο Άμστερνταμ για το παιχνίδι με τον Άγιαξ
21:00 Επιμένουν στα ψεύδη των Τεμπών…
20:52 Πάτρα: Αύριο το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Νίκο και τη 17χρονη Αγγελική που σκοτώθηκαν σε τροχαίο στην Παραλία
20:44 Ο Γιάννης Πανουτσόπουλος στην «Π»: Συνάντηση με τον καλό εαυτό
20:36 Στους κορυφαίους 5 σκόρερ της Ευρώπης ο Βαγγέλης Παυλίδης
20:28 Πάτρα: Τα άσπρα σημάδια στο Ρωμαϊκό Ωδείο και οι «αρχαιολόγοι» του… facebook!
20:24 Αντίστροφη μέτρηση για τον 5ο αγώνα Koumaria Trail Series
20:20 Mercosur και Ελλάδα: Το πραγματικό διακύβευμα είναι η επιβίωση του πρωτογενούς τομέα και η διατροφική ασφάλεια της χώρας
20:12 ΕΕ: «Πράσινο φως» για την οριστική απαγόρευση ρωσικού αερίου έως το 2027
20:04 Αίγιο: Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 205ης Επετείου της Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας
20:04 Α’ Κατηγορία: Τα μοιράστηκαν όλα Αχαιός και Πανμοβριακός
19:56 ΗΠΑ: Επτά νεκροί και ένας τραυματίας από τη συντριβή ιδιωτικού τζετ στο Μέιν
19:49 Κεραυνός Αγ. Βασιλείου: «Απαιτούμε άμεση ανάκληση του νέου ορισμού»
19:48 Πάτρα: Ολοκλήρωση των τελετών ορκωμοσίας αποφοίτων Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και απονομής Μεταπτυχιακών Τίτλων Ειδίκευσης του ΕΑΠ
19:40 Τραγωδία στο εργοστάσιο «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»: Τα 2 σενάρια της Πυροσβεστικής για τη φονική πυρκαγιά
19:32 Τα «τσιμπολογήματα» της Αθηνάς Κακούρη: Και πάλι ο Καποδίστριας
19:24 Σουηδία: Φυλάκιση από τα 13 προωθεί η κυβέρνηση – Έντονες αντιδράσεις
19:16 Meteo: 43.000 κεραυνοί την Δευτέρα – Το Καλέντζι στις περιοχές με την περισσότερη βροχή
19:08 Αγρίνιο: Νεκρός ο 40χρονος Χριστόφορος Τσιρώνης μετά από τροχαίο – Δωρίζει ζωή με τα όργανά του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ