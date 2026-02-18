«Έφαγε» 16 μήνες φυλακή ο οδηγός ασθενοφόρου που εντοπίστηκε να οδηγεί μεθυσμένος

Σe ποινή φυλάκισης 16 μηνών, μετατρέψιμη προς δέκα ευρώ ημερησίως, επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης στον οδηγό του ασθενοφόρου που συνελήφθη καθώς εντοπίστηκε να οδηγεί υπό την επήρεια μέθης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, στην περιοχή του Καλοχωρίου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα να κινείται ύποπτα και έτσι αποφάσισαν να το σταματήσουν για έλεγχο. Ο 41χρονος διαπιστώθηκε ότι ήταν υπό την μέθης καθώς η πρώτη μέτρηση έδειξε 0,87 mg/l και η δεύτερη 1,20 mg/l.

Στην απολογία του ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ όμως αρνήθηκε ότι οδηγούσε επικίνδυνα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι ήρθε στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα με το ασθενοφόρο προκειμένου να παραλάβει την επόμενη ημέρα περιστατικό, όμως χρησιμοποίησε το όχημα για να μετακινηθεί το βράδυ της Τρίτης καθώς ήταν το μοναδικό μέσο μετακίνησης που διέθετε.

«Νιώθω πολύ άσχημα και θέλω να ζητήσω συγνώμη. Πρώτη φορά μου τυχαίνει», είπε και πρόσθεσε: «Ήρθα χθες βράδυ να παραλάβω μια γιαγιά από Θεσσαλονίκη. Θα την παραλάμβανα σήμερα».

