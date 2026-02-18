Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε βάρος της Ειρήνη Μουρτζούκου για τον μικρό Παναγιώτη

Η εισαγγελική λειτουργός, αφού μελέτησε σε βάθος τον φάκελο της υπόθεσης και αξιολόγησε το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων — τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, τις μαρτυρίες, τις καταθέσεις και τα δεδομένα από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου — διαβίβασε τη δικογραφία στην ανακρίτρια Αμαλιάδας.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε βάρος της Ειρήνη Μουρτζούκου για τον μικρό Παναγιώτη
18 Φεβ. 2026 18:03
Pelop News

Ποινική δίωξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση άσκησε η εισαγγελέας Αμαλιάδας σε βάρος της Ειρήνης Μουρτζούκου, για τη δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη.

Η εισαγγελική λειτουργός, αφού μελέτησε σε βάθος τον φάκελο της υπόθεσης και αξιολόγησε το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων — τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, τις μαρτυρίες, τις καταθέσεις και τα δεδομένα από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου — διαβίβασε τη δικογραφία στην ανακρίτρια Αμαλιάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του anikolouli.gr, η ανακρίτρια αναμένεται να καλέσει την κατηγορούμενη σε απολογία το αμέσως προσεχές διάστημα.

Η κατηγορία και τα στοιχεία της δικογραφίας

Κατά τα στοιχεία της δικογραφίας, η κατηγορία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη απαγγέλθηκε αποκλειστικά στην Ειρήνη Μουρτζούκου, καθώς δεν προέκυψε ποινική εμπλοκή άλλων προσώπων. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της κατηγορούμενης να στρέψει τις υποψίες σε τρίτους και κυρίως στη μητέρα του παιδιού, τα στοιχεία — σύμφωνα με τις Αρχές — δεν επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς της.

Οι μαρτυρίες, τα ιατροδικαστικά δεδομένα και τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα φέρεται να αποδόμησαν το αφήγημά της, οδηγώντας στην άσκηση της συγκεκριμένης ποινικής δίωξης.

Αντιμέτωπη και με άλλες κατηγορίες

Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη έχει ομολογήσει τη δολοφονία ακόμη τεσσάρων βρεφών, εκ των οποίων τα δύο ήταν δικά της. Ήδη αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή, τόσο τετελεσμένη όσο και σε απόπειρα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, με τις εξελίξεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:46 Σύλληψη 27χρονου στον νότιο λιμένα της Πάτρα – Τραυματίστηκε λιμενικό με το αυτοκίνητο
18:43 Τροχαίο στο κέντρο της Πάτρα – Τραυματίστηκε οδηγός δικύκλου
18:40 Χρήστος Μαυρίκης: Γιατί αναβλήθηκε και πάλι η δίκη του
18:31 «Γύρνα πίσω στο ζωολογικό κήπο», καταγγελία για ρατσιστική επίθεση στα social media από οπαδό της Γαλατάσαραϊ από τον Κέλι της Γιουβέντους
18:27 Η Ύδρα μετατρέπεται σε κινηματογραφικό πλατό για τον Μπραντ Πιτ
18:21 Αιγύπτιος κρατούμενος το ‘σκασε από τα δικαστήρια της Ευελπίδων
18:10 «Βλέπω τον Ανδρουλάκη να τυπώνει μπλουζάκια με σλόγκαν ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα», κόντρα Λαζαρίδη-Μάντζου για τα μαϊμού επιδόματα
18:03 Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε βάρος της Ειρήνη Μουρτζούκου για τον μικρό Παναγιώτη
18:00 Η γραμματέας σχόλασε πριν βγει απόφαση, χαμός στη δίκη της Κιβωτού του Κόσμου
17:53 Υπ. Πολιτισμού: Μνημείο οι φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή
17:51 Η ΕΟΚ στέλνει το Μαρούσι στην Επιτροπή Δεοντολογίας
17:43 A’ Κατηγορία: O Kεραυνός σόκαρε την Αχαϊκή, «διπλό» για Πάτραι
17:23 «Δεν είχε γίνει πυροσβεστικός έλεγχος για 12 χρόνια» νέες αποκαλύψεις για Βιολάντα
17:18 Επιστολή Α. Κατσανιώτη στον Υπουργό Υποδομών για τη σύνδεση του λιμένα Αιγίου με την Ολυμπία Οδό
17:16 Με Ρογκαβόπουλο και τρεις του Προμηθέα οι κλήσεις του Σπανούλη για Μαυροβούνιο
17:10 Λάρισα: Όχημα με 18χρονο οδηγό αναποδογύρισε μετά από τροχαίο στο κέντρο
17:02 Πάτρα: Ντροπή η μη ολοκλήρωση της Δομής για άτομα με αυτισμό – Υποθέσεις κακοποίησης απασχολούν τους γονείς
16:57 Ερυθρός Αστέρας προς ΕΣΠΕΠ: «Με ποια κριτήρια αναβλήθηκε η 17η αγωνιστική της Β΄ Εθνικής ;»
16:54 Πέθανε σε ηλικία 82 ετών ο Αντώνης Μανιτάκης
16:46 Νιγηρία: Τουλάχιστον 38 νεκροί από έκρηξη ορυχείου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ