Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε βάρος της Ειρήνη Μουρτζούκου για τον μικρό Παναγιώτη

Ποινική δίωξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση άσκησε η εισαγγελέας Αμαλιάδας σε βάρος της Ειρήνης Μουρτζούκου, για τη δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη.

Η εισαγγελική λειτουργός, αφού μελέτησε σε βάθος τον φάκελο της υπόθεσης και αξιολόγησε το σύνολο των αποδεικτικών στοιχείων — τις ιατροδικαστικές εκθέσεις, τις μαρτυρίες, τις καταθέσεις και τα δεδομένα από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου — διαβίβασε τη δικογραφία στην ανακρίτρια Αμαλιάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του anikolouli.gr, η ανακρίτρια αναμένεται να καλέσει την κατηγορούμενη σε απολογία το αμέσως προσεχές διάστημα.

Η κατηγορία και τα στοιχεία της δικογραφίας

Κατά τα στοιχεία της δικογραφίας, η κατηγορία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη απαγγέλθηκε αποκλειστικά στην Ειρήνη Μουρτζούκου, καθώς δεν προέκυψε ποινική εμπλοκή άλλων προσώπων. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της κατηγορούμενης να στρέψει τις υποψίες σε τρίτους και κυρίως στη μητέρα του παιδιού, τα στοιχεία — σύμφωνα με τις Αρχές — δεν επιβεβαίωσαν τους ισχυρισμούς της.

Οι μαρτυρίες, τα ιατροδικαστικά δεδομένα και τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα φέρεται να αποδόμησαν το αφήγημά της, οδηγώντας στην άσκηση της συγκεκριμένης ποινικής δίωξης.

Αντιμέτωπη και με άλλες κατηγορίες

Υπενθυμίζεται ότι η Ειρήνη έχει ομολογήσει τη δολοφονία ακόμη τεσσάρων βρεφών, εκ των οποίων τα δύο ήταν δικά της. Ήδη αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή, τόσο τετελεσμένη όσο και σε απόπειρα.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της κύριας ανάκρισης, με τις εξελίξεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

