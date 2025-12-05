ΕΦΕΤ: Άμεση ανάκληση του «Kinder Mix 3D pop-up» – Μη εμφανής αναγραφή αλλεργιογόνων στις ετικέτες

Ο ΕΦΕΤ ανακοίνωσε ότι αποσύρει άμεσα από την αγορά το προϊόν «Kinder Mix 3D pop-up» (143g), έπειτα από ελέγχους που διενεργήθηκαν με αφορμή καταγγελίες καταναλωτών. Το προϊόν διακινείται από την εταιρεία Lidl Hellas και, σύμφωνα με τα ευρήματα του κλιμακίου, παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις στη σήμανση των αλλεργιογόνων συστατικών.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν αναγράφεται ευκρινώς στα ελληνικά το συστατικό «αλεύρι σίτου», το οποίο περιέχει γλουτένη και αποτελεί αλλεργιογόνο. Επιπλέον, το προϊόν φέρει αναδιπλούμενη ετικέτα, η οποία δεν γίνεται εύκολα αντιληπτή από τους καταναλωτές, με αποτέλεσμα να μη διαβάζονται οι πλήρεις πληροφορίες για τις αλλεργιογόνες ουσίες, όπως προβλέπει ο Κανονισμός (ΕΕ) 1169/2011.

Η ανάκληση είναι πλήρης και άμεση, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι απαραίτητοι έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες από την εταιρεία.

Ο ΕΦΕΤ απευθύνει σύσταση στους καταναλωτές που έχουν δυσανεξία στη γλουτένη και έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο προϊόν να μην το καταναλώσουν.

