ΕΦΕΤ: Τι να προσέχουν οι καταναλωτές στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι

Χρήσιμες συστάσεις προς τους καταναλωτές ενόψει των Χριστουγέννων απευθύνει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), με στόχο την ασφαλή προμήθεια, αποθήκευση και κατανάλωση τροφίμων στο εορταστικό τραπέζι.

Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, πριν από την αγορά τροφίμων, οι καταναλωτές καλούνται να καταρτίζουν λίστα με τα απαραίτητα προϊόντα, ώστε να αποφεύγονται άσκοπες και αυθόρμητες αγορές. Παράλληλα, συστήνεται η χρήση ξεχωριστών τσαντών για τα ωμά τρόφιμα που χρειάζονται μαγείρεμα και για εκείνα που καταναλώνονται έτοιμα, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος διασταυρούμενης μικροβιακής επιμόλυνσης.

Κατά την προμήθεια τροφίμων, ο ΕΦΕΤ τονίζει ότι οι αγορές πρέπει να γίνονται από ελεγχόμενα σημεία πώλησης, με ιδιαίτερη προσοχή στις συνθήκες υγιεινής, στους χειρισμούς του προσωπικού και στις ενδείξεις της ετικέτας, κυρίως στην ημερομηνία ανάλωσης. Τα προϊόντα που απαιτούν ψύξη ή κατάψυξη καλό είναι να αγοράζονται τελευταία, ώστε να μεταφέρονται άμεσα στο ψυγείο.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο κρέας, το οποίο πρέπει να διατίθεται πάντα υπό ψύξη ή κατάψυξη, ενώ στα σημεία πώλησης οφείλουν να υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για την προέλευση και την καταλληλότητά του. Οι γαλοπούλες, νωπές ή κατεψυγμένες, πρέπει να φέρουν τη σήμανση αναγνώρισης του σφαγείου και ευκρινή ημερομηνία ανάλωσης.

Για τα αυγά, ο ΕΦΕΤ υπενθυμίζει ότι πρέπει να φέρουν τον κωδικό παραγωγού στο κέλυφος και να συντηρούνται σε δροσερό χώρο ή στο ψυγείο. Συνιστάται να μην πλένονται, να μην καταναλώνονται ωμά και να αποφεύγεται η χρήση αυγών με ραγισμένο ή ακάθαρτο κέλυφος.

Όσον αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα, αυτά πρέπει να διατηρούνται σε ψυγείο, ενώ τα συσκευασμένα τυριά οφείλουν να φέρουν σήμανση αναγνώρισης και ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας. Τα προϊόντα με φυτικά λιπαρά θα πρέπει να πωλούνται χωριστά από τα γνήσια γαλακτοκομικά.

Σημαντικές είναι και οι οδηγίες για την αποθήκευση τροφίμων στο ψυγείο, με τα ωμά τρόφιμα να τοποθετούνται στα χαμηλότερα ράφια και τα έτοιμα προς κατανάλωση στα ανώτερα, ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση. Η θερμοκρασία του ψυγείου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 5 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος, ο ΕΦΕΤ επισημαίνει τη σημασία του σωστού χειρισμού και μαγειρέματος των τροφίμων. Το κατεψυγμένο κρέας πρέπει να αποψύχεται πλήρως στο ψυγείο και όχι σε θερμοκρασία δωματίου, ενώ δεν συνιστάται το πλύσιμο της γαλοπούλας ή άλλων κρεάτων, καθώς ενδέχεται να διασκορπιστούν μικρόβια στον χώρο της κουζίνας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στον χρόνο και τη θερμοκρασία ψησίματος, ανάλογα με το βάρος του προϊόντος.

