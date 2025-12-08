Εφετείο Αθηνών: Αυτές είναι οι αποζημιώσεις Αρναούτη και Κυριάκου για το τροχαίο με τον Παντελίδη

Από το Εφετείο Αθηνών εκδόθηκε σήμερα (8/12/2025) η απόφαση που ορίζει τις αποζημιώσεις για την Φρόσω Κυριάκου και την Μίνα Αρναούτη που επέβαιναν στο αυτοκίνητο που ενεπλάκη στο τροχαίο όπου στοίχισε τη ζωή στον Παντελή Παντελίδη.

ΠΕΝΕΝ: Απεργία στα οχηματαγωγά πλοία στις 11 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με την απόφαση του Εφετείου, η οποία αναλύεται σε 106 σελίδες, η Φρόσω Κυριάκου θα λάβει 9.000 ευρώ και η Μίνα Αρναούτη 39.000 ευρώ. Στην απόφασή του το Εφετείο αναγνωρίζει πως οδηγός του οχήματος ήταν ο Παντελής Παντελίδης, ωστόσο αναγνωρίζει και συνυπαιτιότητα 50% στις δύο γυναίκες γιατί επέβαιναν σε αυτοκίνητο με οδηγό υπό την επήρεια μέθης, σύμφωνα με το MEGA.

Επιπλέον, το Εφετείο απέρριψε την αγωγή της οικογένειας Παντελίδη. Σημειώνεται πως τα χρήματα στις δύο επιβάτιδες, σε πρώτη φάση θα δοθούν από την ασφαλιστική εταιρία, ενώ έπειτα η ασφαλιστική θα τα ζητήσει από την οικογένεια του τραγουδιστή ο οποίος, σύμφωνα με το δικαστήριο, οδηγούσε το όχημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



