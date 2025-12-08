ΠΕΝΕΝ: Απεργία στα οχηματαγωγά πλοία στις 11 Δεκεμβρίου

Γνωστοποιήθηκε ότι απόφασίστηκε 24ωρη απεργία στα πλοία RO/RO (οχηματαγωγά) στις 11 Δεκεμβρίου 2025, με προοπτική κλιμάκωσης, προχωρά η ΠΕΝΕΝ, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα ασφάλειας, στελέχωσης και εργασιακών όρων στα πλοία που μεταφέρουν εμπορεύματα -μεταξύ αυτών και επικίνδυνα φορτία- προς τα νησιά.

Η Ένωση επισημαίνει ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει καταθέσει επανειλημμένα συγκεκριμένο πλαίσιο αιτημάτων, το οποίο, όπως υποστηρίζει, παραμένει σε εκκρεμότητα παρά τις διαδοχικές συναντήσεις με ναυτιλιακές εταιρείες και τις παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Σύμφωνα με την ΠΕΝΕΝ, συναντήσεις με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στα RO/RO – όπως η Attica Group και η Creta Cargo – δεν οδήγησαν σε αποτέλεσμα, καθώς δεν υπήρξε σύγκλιση στα βασικά αιτήματα. Παράλληλα, οι εταιρείες «ΑΕΙΝΑΥΤΗΣ Ν.Ε.» και «ΑΙΓΙΑΛΙΣ Ν.Ε.» δεν έχουν ακόμη απαντήσει στα εξώδικα της Ένωσης, τα οποία έχουν αποσταλεί από τον Οκτώβριο.

Κεντρικό ζήτημα που αναδεικνύει το σωματείο είναι η μεταφορά επικίνδυνων φορτίων στα RO/RO – από καύσιμα και υγραέριο έως χημικά προϊόντα – και η ανάγκη αυξημένων μέτρων ασφάλειας και κατάλληλων συνθηκών εργασίας.

Η Ένωση συνοψίζει τις διεκδικήσεις της για τα πληρώματα των RO/RO ως εξής:

Καθορισμός οργανικών συνθέσεων με βάση τις πραγματικές ανάγκες των πλοίων.

Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, αντίστοιχης με εκείνη που ισχύει στην Ακτοπλοΐα.

Ουσιαστική αναπροσαρμογή στα “γκαραζιάτικα”, δηλαδή στις αμοιβές που σχετίζονται με τη φόρτωση και εκφόρτωση φορτίων.

Καθιέρωση επιδόματος επικινδυνότητας 15% λόγω της φύσης των φορτίων.

Δύο ρεπό τον μήνα (δύο 24ωρα εκτός πλοίου) για όλο το έτος, καθώς, σύμφωνα με την Ένωση, σε πολλά RO/RO δεν παρέχονται τα καθιερωμένα ρεπό της ακτοπλοΐας.

Η ΠΕΝΕΝ επισημαίνει επίσης ότι το ζήτημα της επάνδρωσης των συγκεκριμένων πλοίων βρίσκεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας. Όπως υποστηρίζει, από τον Μάιο δεν έχει δοθεί απάντηση στις σχετικές παρεμβάσεις της Ένωσης, ενώ τονίζει ότι τα RO/RO απαιτούν μεγαλύτερες οργανικές συνθέσεις από αυτές που προβλέπονται για τη φορτηγό ναυτιλία, με βάση τον τύπο και το τονάζ των πλοίων.

Μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων, η ΠΕΝΕΝ ανακοινώνει ότι προχωρά σε νέα απεργιακή κινητοποίηση, σημειώνοντας ότι αυτή τη φορά δεν έχει προειδοποιητικό χαρακτήρα. Η Ένωση δηλώνει ότι θα συνεχίσει να διεκδικεί λύσεις για τα θέματα ασφάλειας, εργασιακών όρων και επάνδρωσης, ενώ τονίζει ότι έχει ήδη ενημερώσει τη Διοίκηση της ΠΝΟ για το πλήρες πλαίσιο των αιτημάτων της.

Η απεργία της 11ης Δεκεμβρίου εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο πίεσης, με την ΠΕΝΕΝ να κάνει λόγο για αναγκαιότητα επίλυσης των αιτημάτων που θέτουν τα πληρώματα των RO/RO, τα οποία εξυπηρετούν κρίσιμες γραμμές μεταφοράς εμπορευμάτων προς τα νησιά.

