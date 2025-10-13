Εφιάλτης στα Βριλήσσια, 45χρονος βρήκε με τσεκούρι στον δρόμο και σκόρπισε τον τρόμο!

Απίστευτο περιστατικό βγαλμένο από ταινίες τρόμου. Συγκεκριμένα στα Βριλήσσια ένας 45χρονος με τσεκούρι προκάλεσε ζημιές σε σπίτια και ένα αυτοκίνητο.

Κραδαίνοντας ένα τσεκούρι, ο άνδρας βγήκε στον δρόμο και έσπασε τα τζάμια ενός ΙΧ ενώ προκάλεσε ζημιές σε σπίτια, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων προβλήθηκαν και πλάνα του άνδρα με το τσεκούρι να σπάει το σταθμευμένο αυτοκίνητο στην οδό Κολοκοτρώνη το πρωί της Δευτέρας.

Έντρομοι οι κάτοικοι ενημέρωσαν την ΕΛΑΣ και τον δήμο. Ο 45χρονος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνδρας είναι γνώριμος των Αρχών αφού έχει απασχολήσει στο παρελθόν για κλοπές και ναρκωτικά.

