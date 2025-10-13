Αυτός είναι ο 46χρονος που «χρωστούσε» 93 χρόνια φυλακής και 1,5 εκατ. ευρώ!

Συνολικά είχε καταδικαστεί σε 93 χρόνια κάθειρξης και με πρόστιμο πάνω από 1,5 εκατομμύρια ευρώ για παράνομη μεταφορά μεταναστών! Ο λόγος για τον 46χρονο, ο οποίος συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής μετά από στοχευμένη και πολυήμερη έρευνα ειδικής ομάδας αστυνομικών του Τμήματος Αναζητήσεων της ΕΛΑΣ στην Αττική.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, σε βάρος του 46χρονου εκκρεμούσαν δυο καταδικαστικές αποφάσεις, με ποινές κάθειρξης 75 και 18 ετών και συνολική χρηματική ποινή 1.550.000 ευρώ για παράνομη μεταφορά μεταναστών, κατά τα έτη 2013-2015.

Θεωρείται μέλος εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στην προώθηση στο εσωτερικό της χώρας αλλοδαπών, οι οποίοι στερούνταν έγγραφα παραμονής, τους οποίους μετέφεραν σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες στα δάπεδα φορτηγών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

