Υπόθεση φωτιάς στο Μάτι: Ένοχος ο πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής Βασίλης Ματθαιόπουλος

Για τις απειλές εναντίον του δικαστικού πραγματογνώμονα Δημήτρη Λιότσιου στην υπόθεση για την φωτιά στο Μάτι

Υπόθεση φωτιάς στο Μάτι: Ένοχος ο πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής Βασίλης Ματθαιόπουλος
13 Οκτ. 2025 18:51
Pelop News

Ο πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής, Βασίλης Ματθαιόπουλος κρίθηκε ένοχος για τις απειλές εναντίον του δικαστικού πραγματογνώμονα Δημήτρη Λιότσιου στην υπόθεση για την φωτιά στο Μάτι.

«Έπινε πολύ, ήταν αλκοολικός. Την προειδοποίησα, δεν με άκουσε», μαρτυρία από την πρώην γυναίκα του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύζυγό του

Οι δικαστές αποφάσισαν την ενοχή του Βασίλη Ματθαιόπουλου με ποινή φυλάκιση 30 μηνών με αναστολή χωρίς αναγνώριση κανενός ελαφρυντικού.
Υπενθυμίζεται πως ο πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής είχε ασκήσει έφεση επί της ποινής που του είχε επιβληθεί στο δικαστήριο και βρίσκεται ήδη στη φυλακή για την ενοχή του στη δίκη για τη φωτιά στο Μάτι.

Την είδηση γνωστοποίησε η συγγραφέας βιβλίου για το Μάτι, Μαρίνα Καρύδα με ανάρτησή της στα social media.

«Σήμερα εκδικάστηκε η έφεση του πρώην Αρχηγού της Πυροσβεστικής Βασίλη Ματθαιόπουλου για την καταδίκη του στην υπόθεση παράβασης καθήκοντος κατά του πραγματογνώμονα Λιότσιος Δημήτριος, ώστε να παραποιήσει την έκθεσή του και να συγκαλύψει τις ευθύνες ανωτέρων του και πολιτικών προσώπων. Στην έφεσή του ο Ματθαιόπουλος ισχυρίστηκε πως εφόσον ο πραγματογνώμονας ήταν διορισμένος από τον Εισαγγελέα για την πραγματογνωμοσύνη δεν ήταν υφιστάμενος του, άρα δεν έκανε παράβαση καθήκοντος», αναφέρει μεταξύ άλλων η κυρία Καρύδα.
Υπόθεση φωτιάς στο Μάτι: Ένοχος ο πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής Βασίλης Ματθαιόπουλος
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:34 Βαρύ πένθος, «έφυγε» από τη ζωή η εκπαιδευτικός Ευσταθία Καρβουνιάρη
19:24 Μουσείο Τύπου: Σημαντική Έκθεση για το έπος του 1940
19:21 Θρίλερ στη Γορτυνία: Επαγγελματίας βασανίστηκε και ληστεύτηκε από πέντε αδίστακτους δράστες
19:15 Αυτός είναι ο 46χρονος που «χρωστούσε» 93 χρόνια φυλακής και 1,5 εκατ. ευρώ!
19:00 Πώς ο λαϊκισμός συντηρεί τη μόνιμη κρίση στη Γαλλία
18:55 Οι τελευταίες στιγμές της σπουδαίας ηθοποιού Νταϊάν Κίτον
18:51 Υπόθεση φωτιάς στο Μάτι: Ένοχος ο πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής Βασίλης Ματθαιόπουλος
18:40 «Κάθε φορά να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, ήμασταν άστοχοι»
18:28 CNN: Τρία κρίσιμα ερωτήματα που θα καθορίσουν αν η συμφωνία για τη Γάζα σταθεί ή καταρρεύσει
18:15 «Έπινε πολύ, ήταν αλκοολικός. Την προειδοποίησα, δεν με άκουσε», μαρτυρία από την πρώην γυναίκα του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύζυγό του
18:10 Η Πάτρα ανάμεσα στη μνήμη και το τσιμέντο: Το κτίριο του ΟΛΠΑ και η μάχη να σωθεί ένα κομμάτι της πόλης
18:07 Ερντογάν: Απείλησε να αποχωρήσει αν εμφανιζόταν ο Νετανιάχου στη σύνοδο στην Αίγυπτο
18:05 Πάτρα: Δεν θα μαζέψει τα απορρίμματα ο Δήμος λόγω απεργίας – Έκκληση προς τους πολίτες
18:00 Σοφία Ψαρούλη: Ο μαθητής θέλει τον νοσηλευτή του
17:57 Προμηθέας: Το ματ στο «5» με τον Κόουλμαν
17:50 LIVE: Η ιστορική σύνοδος με τη συμμετοχή 20 ηγετών, στην Αίγυπτο ο Τραμπ
17:45 Η παρακάμερα του ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός ΒΙΝΤΕΟ
17:32 «Ούτε νεκρός»! Ο Στάθης Σχίζας το ξέκοψε για τα ριάλιτι
17:27 Αυτοί είναι οι υποψήφιοι από πληγείσες περιοχές, που εισάγονται στα ΑΕΙ, τα αποτελέσματα
17:13 Το κλειδί για την ειρήνη ήταν η μυστική συνάντηση απεσταλμένων Τραμπ με τη Χαμάς
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ