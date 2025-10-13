Υπόθεση φωτιάς στο Μάτι: Ένοχος ο πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής Βασίλης Ματθαιόπουλος

Ο πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής, Βασίλης Ματθαιόπουλος κρίθηκε ένοχος για τις απειλές εναντίον του δικαστικού πραγματογνώμονα Δημήτρη Λιότσιου στην υπόθεση για την φωτιά στο Μάτι.

«Έπινε πολύ, ήταν αλκοολικός. Την προειδοποίησα, δεν με άκουσε», μαρτυρία από την πρώην γυναίκα του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύζυγό του

Οι δικαστές αποφάσισαν την ενοχή του Βασίλη Ματθαιόπουλου με ποινή φυλάκιση 30 μηνών με αναστολή χωρίς αναγνώριση κανενός ελαφρυντικού.

Υπενθυμίζεται πως ο πρώην αρχηγός της Πυροσβεστικής είχε ασκήσει έφεση επί της ποινής που του είχε επιβληθεί στο δικαστήριο και βρίσκεται ήδη στη φυλακή για την ενοχή του στη δίκη για τη φωτιά στο Μάτι.

Την είδηση γνωστοποίησε η συγγραφέας βιβλίου για το Μάτι, Μαρίνα Καρύδα με ανάρτησή της στα social media.

«Σήμερα εκδικάστηκε η έφεση του πρώην Αρχηγού της Πυροσβεστικής Βασίλη Ματθαιόπουλου για την καταδίκη του στην υπόθεση παράβασης καθήκοντος κατά του πραγματογνώμονα Λιότσιος Δημήτριος, ώστε να παραποιήσει την έκθεσή του και να συγκαλύψει τις ευθύνες ανωτέρων του και πολιτικών προσώπων. Στην έφεσή του ο Ματθαιόπουλος ισχυρίστηκε πως εφόσον ο πραγματογνώμονας ήταν διορισμένος από τον Εισαγγελέα για την πραγματογνωμοσύνη δεν ήταν υφιστάμενος του, άρα δεν έκανε παράβαση καθήκοντος», αναφέρει μεταξύ άλλων η κυρία Καρύδα.



