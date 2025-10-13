«Έπινε πολύ, ήταν αλκοολικός. Την προειδοποίησα, δεν με άκουσε», μαρτυρία από την πρώην γυναίκα του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύζυγό του

Συγκλονισμένο το πανελλήνιο με την υπόθεση του 43χρονου, ο οποίος επιτέθηκε στην έγκυο σύζυγό του με πιρούνι, προκαλώντας της πάνω από 100 σοβαρά τραύματα σε σώμα και πρόσωπο, με αποτέλεσμα η 38χρονη να κινδυνεύει να χάσει την όρασή της.

Μετά τη σημερινή (13.10.2025) απολογία του, ο 43χρονος από τη Γεωργία, που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύζυγό του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ από την υπεράσπισή του ζητήθηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Ο 43χρονος είχε βίαιο παρελθόν και βαρύ ποινικό μητρώο, αφού είχε συλληφθεί ξανά συνολικά 12 φορές μέσα σε 13 χρόνια. Μάλιστα, σύμφωνα με ανθρώπους που τον γνώριζαν, ήταν επιθετικός και είχε πρόβλημα με το αλκοόλ. Συχνά μπλεκόταν σε καυγάδες, ενώ έχει καταδικαστεί και για ληστείες.

Η 38χρονη που νοσηλεύεται ακόμη στο «Αττικόν» είναι η δεύτερη σύζυγος του 43χρονου, ο οποίος ήταν παντρεμένος μέχρι πριν 2 χρόνια και έχει και μία έφηβη κόρη. Τόσο η πρώτη του γυναίκα όσο και η κόρη του είχαν βιώσει πολλά σκηνικά βίας από τον 43χρονο, με αποτέλεσμα οι γονείς να χωρίσουν και το κορίτσι να γυρίσει στην γιαγιά του στην Γεωργία.

Σήμερα Δευτέρα, η πρώην σύζυγος του 43χρονου μίλησε στην εκπομπή Live News, για το φρικτό περιστατικό με τον σοβαρό τραυματισμό της εγκύου.

Έχει βρεθεί και εκείνη στην ίδια θέση και γνωρίζει από πρώτο χέρι το πόσο βίαιος και επιθετικός μπορεί να γίνει ο 43χρονος, ενώ όπως ανέφερε είχε ενημερώσει τη γυναίκα για το «που πάει να μπλέξει», αλλά και μετά το περιστατικό, από την πρώτη στιγμή επικοινώνησε μαζί με την 38χρονη.

«Δεν θέλω να έχω καμία επαφή μαζί του. Την είχα προειδοποιήσει πού έμπλεκε. Όταν έμαθα ότι είχαν σχέση, της είπα να το σκεφτεί καλά. Της μίλησα σαν γυναίκα προς γυναίκα αλλά δυστυχώς δεν με άκουσε. Εγώ αυτά που έπρεπε να της πω, της τα είπα. Δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Ήταν δική της απόφαση και δυστυχώς συνέβη αυτό», είπε η πρώην γυναίκα του 43χρονου.

Και συμπλήρωσε: «Ξέρω ότι σήμερα θα δικαστεί. Δεν ανακατεύομαι. Μόνο αν χρειαστεί βοήθεια αυτή η γυναίκα θα πάω στα δικαστήρια, αλλιώς όχι. Εγώ της έστειλα μήνυμα να της πω είμαι δίπλα της σε ό,τι κι αν χρειαστεί. Όταν είδα τη φωτογραφία έπαθα σοκ. Έκλαιγα και λυπήθηκα πολύ σαν γυναίκα».

Για την περίοδο που ήταν ακόμη μαζί με τον 43χρονο, αποκάλυψε: «Έπινε πολύ, ήταν αλκοολικός. Και σε μένα ήταν βίαιος και επιθετικός, αλλά ποτέ τόσο πολύ που να φτάσω νοσοκομείο. Αυτός ο άνθρωπος χρειάζεται βοήθεια, όχι φυλακή. Χρειάζεται ψυχίατρο γιατί έχει πρόβλημα στο κεφάλι.

Όπως και να ’χει όμως είναι ο πατέρας της κόρης μου οπότε δεν θέλω το παιδί μου να στεναχωρηθεί. Σέβομαι το παιδί μου και γι’ αυτό δεν μπορώ να σας πω πολλά πράγματα. Έχουμε χωρίσει εδώ και περίπου δύο χρόνια. Αλλά χωρίς βία. Καθίσαμε, μιλήσαμε και τελειώσαμε. Από τότε που έφυγα, δεν έχουμε καμία επικοινωνία. Κι εγώ και η κόρη μου είμαστε καλά. Δουλεύω σκληρά, 24 ώρες το 24ωρο, για να ταΐσω το παιδί μου», είπε η πρώην σύζυγος του 43χρονου.

Είχε ξυρίσει το κεφάλι της κόρης του

Από τότε που χώρισαν, η γυναίκα δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον συγκεκριμένο άνδρα, όπως φυσικά και η κόρη τους που σήμερα είναι 17 ετών και η οποία έχει περάσει τα πάνδεινα στα χέρια του πατέρα της. Σύμφωνα με φίλη της μητέρας της, ο 43χρονος είχε ξυρίσει το κεφάλι της κόρης του με αποτέλεσμα το παιδί να βρει καταφύγιο στο φιλικό σπίτι, μακριά από τον πατέρα της

«Την είχε χτυπήσει ο μπαμπάς της πολύ. Την είχε κουρέψει με τη μηχανή την ξυριστική και ήταν σε εμένα. Με την άδεια της μητέρας της είχε μείνει σε μένα. Την πήγα εγώ στο σπίτι και την χτύπησε και μπροστά μου πάρα πολύ άσχημα», ανέφερε η μάρτυρας.

Στην ηλικία των 14 ετών, το νεαρό τότε κορίτσι έζησε απίστευτες καταστάσεις. Η μητέρα της αναγκάστηκε να την φυγαδέψει για ένα διάστημα από το σπίτι για να γλιτώσει από το μένος του πατέρα της.

«Με πήρε τηλέφωνο βασικά, ήρθανε σπίτι μου μαζί… Και ‘σε παρακαλώ κράτα το παιδί κάποιες μέρες στο σπίτι γιατί δεν την αφήνει να πάει σχολείο, δεν την αφήνει να βγει από το σπίτι, την χτύπησε πάρα πολύ’. Φαινόταν κιόλας το παιδί ότι το έχει χτυπήσει… Μπούτια, χέρια, πρόσωπο και ξυρισμένο το παιδί και φορούσε κιόλας μαντήλι στο κεφάλι, πώς να έβγαινε έτσι έξω», είπε η γυναίκα που φιλοξένησε τότε το ανήλικο κορίτσι.

Η πορεία της υγείας της 38χρονης

Την ίδια ώρα, στο νοσοκομείο «Αττικόν» παραμένει η 38χρονη έγκυος. Εξακολουθεί να μην βλέπει από το δεξί μάτι, με τους γιατρούς να εκτιμούν πως χρειάζονται πολλά χειρουργεία για να επανέλθει η όρασή της.

Στα βίντεο που ανέβαζε η ίδια στα social media, έδειχνε χαρούμενη και ευτυχισμένη, μία εικόνα που ο 43χρονος επεδίωκε να βγάζει προς τα έξω.

Ούτε η επιστήθια φίλη της δεν γνώριζε για το μαρτύριο που ζούσε στα χέρια του, μέχρι τα ξημερώματα της Τρίτης, όταν κλαίγοντας την κάλεσε μέσα στη νύχτα να πάει στο σπίτι της.

«’Βοήθεια’ φώναζε η κοπέλα, με πήρε τηλέφωνο και πήγα από εκεί και πήρα μετά ασθενοφόρο γιατί είδα ότι είχε αίμα. Είχε αίμα στο πρόσωπο και φοβήθηκα. Από όσο ξέρω εγώ δεν μαλώνανε όχι. Όσο ξέρω εγώ. Δεν ξέρω μετά τι γινόταν μέσα στην οικογένεια. Γενικά δεν μιλάει τώρα γι’ αυτά τα πράγματα αυτή η κοπέλα και ούτε ρωτάμε εμείς. Αυτή είναι αλήθεια», είπε η φίλη της 38χρονης.

Στη γειτονιά όλοι γνώριζαν πως το κακό δεν θα αργούσε να γίνει. Επανειλημμένα μάλιστα είχαν ενημερώσει τις Αρχές για τη βίαιη και αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του 43χρονου που συνεχώς έπινε, έκανε φασαρίες και οδηγούσε μεθυσμένος.

