Αυτοί είναι οι υποψήφιοι από πληγείσες περιοχές, που εισάγονται στα ΑΕΙ, τα αποτελέσματα

13 Οκτ. 2025 17:27
Pelop News

΄Έγινε η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων από περιοχές, που επλήγησαν εξαιτίας φυσικών καταστροφών και συμμετείχαν στις πρώτες μετά το συμβάν πανελλαδικές εξετάσεις που διεξήχθησαν τον Ιούνιο του 2025, από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι υποψήφιοι αυτοί από ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα μπορούν να βρίσκουν το Τμήμα/Σχολή επιτυχίας τους εδώ πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους χαρακτήρες.

Η εγγραφή αυτών των επιτυχόντων θα γίνει από Τετάρτη 15/10/2025 μέχρι και Τετάρτη 22/10/2025, χωρίς τη διαδικασία της ηλεκτρονικής εγγραφής.

Οι επιτυχόντες για την εγγραφή και την ταυτοποίηση θα απευθύνονται κατευθείαν στα Τμήματα/Σχολές επιτυχίας, προσκομίζοντας αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και όσα τυχόν συμπληρωματικά δικαιολογητικά ζητήσουν οι Γραμματείες των Τμημάτων/Σχολών.

Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία εγγραφής πραγματοποιείται με υποβολή της αίτησης απευθείας προς τη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής επιτυχίας είτε με φυσική παρουσία, είτε με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων (π.χ. υποβολή της αίτησης μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), είτε με ταχυδρομική αποστολή.

Σε κάθε περίπτωση κατά τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή ταχυδρομικής αποστολής, για την ολοκλήρωση της εγγραφής απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του επιτυχόντος και αιτούντος την εγγραφή, η οποία εκδίδεται μέσω του ιστότοπου www.gov.gr ή φέρει φυσική υπογραφή με βεβαίωση του γνησίου αυτής και στην οποία θα δηλώνει ότι όλα τα στοιχεία και τυχόν δικαιολογητικά που υποβάλλει είναι ακριβή και αληθή.

Επισημαίνεται ότι οι επιτυχόντες, εάν είναι ήδη εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή, κατά την εγγραφή τους θα πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής επιτυχίας την απόφαση διαγραφής τους από την προηγούμενη σχολή ή, εφόσον αυτή δεν υπάρχει, υπεύθυνη δήλωση όπου θα αναγράφεται ότι θα την προσκομίσουν άμεσα.
17:27 Αυτοί είναι οι υποψήφιοι από πληγείσες περιοχές, που εισάγονται στα ΑΕΙ, τα αποτελέσματα
