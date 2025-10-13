Τρίπολη: «Θέλω να είμαστε πάλι φίλοι» λέει ο 13χρονος που μαχαίρωσε τον συμμαθητή του

Μετανιωμένος εμφανίζεται ο 13χρονος μαθητής από την Τρίπολη, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε στον λαιμό τον 12χρονο συμμαθητή του, ύστερα από καβγά που ξέσπασε για προσωπικές διαφορές με φόντο μία μαθήτρια. Ο ανήλικος, μιλώντας στο Star, ζήτησε συγγνώμη από τον παθόντα και εξέφρασε την επιθυμία να αφήσουν πίσω το περιστατικό και να ξαναγίνουν φίλοι.

«Δεν ήθελα να κάνω κακό στον φίλο μου. Ζητώ συγγνώμη και περιμένω να βγει από το νοσοκομείο, να γίνει καλά και να είμαστε πάλι φίλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι οικογένειες και των δύο παιδιών προσπαθούν να διατηρήσουν χαμηλούς τόνους, ωστόσο, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την επιβολή περιοριστικών όρων στον 13χρονο. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι ένας από τους δύο μαθητές θα πρέπει να αλλάξει σχολικό περιβάλλον.

Ο πατέρας του 13χρονου, σε δηλώσεις του στο ίδιο μέσο, ανέφερε:

«Όλα καλά θα πάνε και για τα δύο παιδάκια, να είναι καλά και τα δύο. Θέλω να μπει σε μια σειρά άλλη τώρα. Σίγουρα είναι μετανιωμένος. Εννοείται. Ποιος άνθρωπος κάνει κάτι και δεν είναι μετανιωμένος;».

Ο 12χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων, με σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και ειδικότερα στο μάτι. Οι γιατροί καταβάλλουν προσπάθειες να διασώσουν την όρασή του, ενώ σύμφωνα με την οικογένειά του, το παιδί βρίσκεται σε ψυχολογικό σοκ.

«Αναρρώνει το παιδί, υπάρχουν θέματα με το μάτι του και ακόμη δεν έχουμε φτάσει σε ποσοστό στο οποίο μπορεί να βλέπει. Είναι σε σοκ, δε μιλάει, δεν έχει όρεξη. Είναι σε κατάθλιψη το παιδί», ανέφερε ο πατέρας του θύματος.

