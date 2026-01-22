Εφιάλτης στη Βάρη: Γυναίκα παγιδεύτηκε σε δέντρο από τα ορμητικά νερά – Συγκλονίζει ο σύζυγός της

Στιγμές τρόμου έζησε μία γυναίκα στη Βάρη κατά τη διάρκεια της χθεσινής κακοκαιρίας, όταν το αυτοκίνητό της παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά στην οδό Αιγαίου και κατέληξε σφηνωμένο σε δέντρο, όπου η ίδια παρέμεινε εγκλωβισμένη για περίπου τρεις ώρες.

Τη δραματική εμπειρία περιέγραψε ο σύζυγός της μιλώντας στην ERTnews, αναφέροντας ότι το όχημα μετακινήθηκε ανεξέλεγκτα για περίπου 100 μέτρα, ενώ η στάθμη του νερού ανέβαινε επικίνδυνα στο εσωτερικό του.

Η γυναίκα κατάφερε να κρατηθεί πιασμένη από ένα δέντρο, περιμένοντας την επιχείρηση απεγκλωβισμού από δυνάμεις της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Το όχημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, με το εσωτερικό του να έχει γεμίσει λάσπη, ενώ η γυναίκα βρίσκεται σε κατάσταση σοκ μετά την περιπέτεια που βίωσε.

Σύμφωνα με τον σύζυγό της, παρά τις επανειλημμένες κλήσεις του στην Πυροσβεστική και στις γραμμές έκτακτης ανάγκης, η επιχείρηση διάσωσης καθυστέρησε και ολοκληρώθηκε μετά τις 11 το βράδυ.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στον δήμαρχο Βάρης–Βούλας–Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, τονίζοντας ότι βρέθηκε στο σημείο και συνέβαλε ενεργά στις προσπάθειες απεγκλωβισμού. «Ήταν εδώ, μέσα στις λάσπες, κατάλαβε την αγωνία μου και τον φόβο μου. Κίνησε γη και ουρανό για να σωθεί η γυναίκα μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

