Εφημερεύοντες ιατροί στην Πάτρα: Το πρόγραμμα για τα τέλη Μαρτίου 2026

Πού να απευθυνθούν οι πολίτες το Σαββατοκύριακο και την 25η Μαρτίου

20 Μαρ. 2026 15:08
Pelop News

Δημοσιοποιήθηκε το πρόγραμμα εφημερευόντων ιατρών για τα τελευταία Σαββατοκύριακα και την αργία της 25η Μαρτίου στην Πάτρα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες σε βασικές ιατρικές ειδικότητες.

21 – 22 Μαρτίου

(Από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας)

Σε εφημερία βρίσκονται:

  • Αγγειοχειρουργός: Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος (Μαιζώνος 20-22)

  • Καρδιολόγος: Βλάσιος Ανδρικόπουλος

  • Οφθαλμίατρος: Ιωάννης Τριλίβας (Μαιζώνος 48, 1ος όροφος)

  • Ουρολόγος: Αλκιβιάδης Κωστόπουλος (Ακρωτηρίου 10)

  • Παιδίατρος: Χρυσή Ζαφειροπούλου (Γούναρη 21-23)

  • Νεφρολόγος: Κωνσταντίνα Τρίγκα (Κορίνθου 275)

  • Γενικός Ιατρός: Δήμητρα Πράπα (Ευνάρδου 8)

  • Πυρηνικός Ιατρός: Βιορμονική – Άννα Μαστοράκου (Κορίνθου 210-212, ανοικτό μόνο Σάββατο 10:00 – 14:00)

25 Μαρτίου

(Από 7 π.μ. Τετάρτης έως 7 π.μ. Πέμπτης)

Ανήμερα της εθνικής επετείου, εφημερεύουν:

  • Αγγειοχειρουργός: Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος

  • Καρδιολόγος: Βλάσιος Ανδρικόπουλος

  • Παιδίατρος: Χρυσή Ζαφειροπούλου

  • Νεφρολόγος: Κωνσταντίνα Τρίγκα

  • Ουρολόγος: Αλκιβιάδης Κωστόπουλος

  • Οφθαλμίατρος: Ιωάννης Τριλίβας

28 – 29 Μαρτίου

(Από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας)

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα καλύπτεται από:

  • Αγγειοχειρουργός: Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος

  • Καρδιολόγος: Βλάσιος Ανδρικόπουλος

  • Παιδίατρος: Χρυσή Ζαφειροπούλου

  • Ουρολόγος: Αλκιβιάδης Κωστόπουλος

  • Οφθαλμίατρος: Ιωάννης Τριλίβας

  • Πνευμονολόγος: Συμεών Μαυρομμάτης (Πατρέως 58-62)

  • Πυρηνικός Ιατρός: Βιορμονική – Άννα Μαστοράκου (Κορίνθου 210-212, ανοικτό μόνο Σάββατο 10:00 – 14:00)

Οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν τηλεφωνικά πριν την επίσκεψη, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο ωράριο ή αυξημένη ζήτηση λόγω εφημερίας.

