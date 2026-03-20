Εφημερεύοντες ιατροί στην Πάτρα: Το πρόγραμμα για τα τέλη Μαρτίου 2026

Δημοσιοποιήθηκε το πρόγραμμα εφημερευόντων ιατρών για τα τελευταία Σαββατοκύριακα και την αργία της 25η Μαρτίου στην Πάτρα, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι πολίτες σε βασικές ιατρικές ειδικότητες.

21 – 22 Μαρτίου

(Από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας)

Σε εφημερία βρίσκονται:

Αγγειοχειρουργός : Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος (Μαιζώνος 20-22)

Καρδιολόγος : Βλάσιος Ανδρικόπουλος

Οφθαλμίατρος : Ιωάννης Τριλίβας (Μαιζώνος 48, 1ος όροφος)

Ουρολόγος : Αλκιβιάδης Κωστόπουλος (Ακρωτηρίου 10)

Παιδίατρος : Χρυσή Ζαφειροπούλου (Γούναρη 21-23)

Νεφρολόγος : Κωνσταντίνα Τρίγκα (Κορίνθου 275)

Γενικός Ιατρός : Δήμητρα Πράπα (Ευνάρδου 8)

Πυρηνικός Ιατρός: Βιορμονική – Άννα Μαστοράκου (Κορίνθου 210-212, ανοικτό μόνο Σάββατο 10:00 – 14:00)

25 Μαρτίου

(Από 7 π.μ. Τετάρτης έως 7 π.μ. Πέμπτης)

Ανήμερα της εθνικής επετείου, εφημερεύουν:

Αγγειοχειρουργός : Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος

Καρδιολόγος : Βλάσιος Ανδρικόπουλος

Παιδίατρος : Χρυσή Ζαφειροπούλου

Νεφρολόγος : Κωνσταντίνα Τρίγκα

Ουρολόγος : Αλκιβιάδης Κωστόπουλος

Οφθαλμίατρος: Ιωάννης Τριλίβας

28 – 29 Μαρτίου

(Από 7 π.μ. Σαββάτου έως 7 π.μ. Δευτέρας)

Το τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα καλύπτεται από:

Αγγειοχειρουργός : Δημήτριος Αλεξανδρόπουλος

Καρδιολόγος : Βλάσιος Ανδρικόπουλος

Παιδίατρος : Χρυσή Ζαφειροπούλου

Ουρολόγος : Αλκιβιάδης Κωστόπουλος

Οφθαλμίατρος : Ιωάννης Τριλίβας

Πνευμονολόγος : Συμεών Μαυρομμάτης (Πατρέως 58-62)

Πυρηνικός Ιατρός: Βιορμονική – Άννα Μαστοράκου (Κορίνθου 210-212, ανοικτό μόνο Σάββατο 10:00 – 14:00)

Οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν τηλεφωνικά πριν την επίσκεψη, καθώς ενδέχεται να υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο ωράριο ή αυξημένη ζήτηση λόγω εφημερίας.