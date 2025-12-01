ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, ποιοι και πότε πάνε ταμείο

Συνολικά 81.760.000 ευρώ θα μπουν στους λογαριασμούς 94.230 πολιτών αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα:

Από e-ΕΦΚΑ

1–5 Δεκεμβρίου: 21.000.000 € σε 1.000 δικαιούχους για εφάπαξ παροχές

3 Δεκεμβρίου: 310.000 € σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικά επιδόματα και παροχές ΤΑΥΤΕΚΩ

5 Δεκεμβρίου: 16.450.000 € σε 34.350 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας

Από ΔΥΠΑ

23.000.000 € σε 38.000 δικαιούχους για τακτική επιδότηση ανεργίας και λοιπά επιδόματα

1.000.000 € σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

20.000.000 € σε 19.000 ωφελούμενους επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης

Οι καταβολές γίνονται αυτόματα με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) που έχουν δηλωθεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



