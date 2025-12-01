ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, ποιοι και πότε πάνε ταμείο
Από σήμερα 1η έως την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου πληρώνονται επιδόματα ανεργίας, εφάπαξ, μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης
Συνολικά 81.760.000 ευρώ θα μπουν στους λογαριασμούς 94.230 πολιτών αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.
Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα:
Από e-ΕΦΚΑ
- 1–5 Δεκεμβρίου: 21.000.000 € σε 1.000 δικαιούχους για εφάπαξ παροχές
- 3 Δεκεμβρίου: 310.000 € σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικά επιδόματα και παροχές ΤΑΥΤΕΚΩ
- 5 Δεκεμβρίου: 16.450.000 € σε 34.350 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας
Από ΔΥΠΑ
- 23.000.000 € σε 38.000 δικαιούχους για τακτική επιδότηση ανεργίας και λοιπά επιδόματα
- 1.000.000 € σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
- 20.000.000 € σε 19.000 ωφελούμενους επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης
Οι καταβολές γίνονται αυτόματα με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) που έχουν δηλωθεί.
