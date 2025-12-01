ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας, ποιοι και πότε πάνε ταμείο

Από σήμερα 1η έως την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου πληρώνονται επιδόματα ανεργίας, εφάπαξ, μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης

01 Δεκ. 2025 8:29
Pelop News

Συνολικά 81.760.000 ευρώ θα μπουν στους λογαριασμούς 94.230 πολιτών αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το πρόγραμμα πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα:

Από e-ΕΦΚΑ

  • 1–5 Δεκεμβρίου: 21.000.000 € σε 1.000 δικαιούχους για εφάπαξ παροχές
  • 3 Δεκεμβρίου: 310.000 € σε 380 δικαιούχους εξωιδρυματικά επιδόματα και παροχές ΤΑΥΤΕΚΩ
  • 5 Δεκεμβρίου: 16.450.000 € σε 34.350 δικαιούχους για επιδόματα μητρότητας, κυοφορίας, ασθενείας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας

Από ΔΥΠΑ

  • 23.000.000 € σε 38.000 δικαιούχους για τακτική επιδότηση ανεργίας και λοιπά επιδόματα
  • 1.000.000 € σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
  • 20.000.000 € σε 19.000 ωφελούμενους επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και κατάρτισης

Οι καταβολές γίνονται αυτόματα με πίστωση στους τραπεζικούς λογαριασμούς (IBAN) που έχουν δηλωθεί.

Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
