ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιες πληρωμές ξεκινούν σήμερα

Το πλήρες χρονοδιάγραμμα για συντάξεις, επιδόματα και εφάπαξ έως τις 27 Μαρτίου.

23 Μαρ. 2026 7:59
Pelop News

Ξεκινά από σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου, ο νέος κύκλος πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, με το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί στους δικαιούχους να αγγίζει τα 2,47 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι καταβολές θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 27 Μαρτίου, καλύπτοντας τις ανάγκες περισσότερων από 4,3 εκατομμυρίων πολιτών.

Οι καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ

Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων αφορά τις συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις και τα εφάπαξ:

  • Κύριες και Επικουρικές Συντάξεις: Την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Μαρτίου θα πιστωθούν 2,41 δισ. ευρώ σε 4.248.500 δικαιούχους.

  • Εφάπαξ: Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας (23-27/03) θα καταβληθούν 17 εκατ. ευρώ σε 850 δικαιούχους, σε συνέχεια της έκδοσης των σχετικών αποφάσεων.

Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Σημαντικά ποσά θα διατεθούν και για την κάλυψη επιδομάτων και προγραμμάτων απασχόλησης:

  • Επιδόματα Ανεργίας: 22 εκατ. ευρώ σε 36.000 δικαιούχους.

  • Προγράμματα Απασχόλησης: 17 εκατ. ευρώ σε 16.000 ωφελούμενους.

  • Μητρότητα: 1 εκατ. ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενες άδειες.

  • Κοινωφελής Εργασία: 60.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους.

