ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιες πληρωμές ξεκινούν σήμερα

Ξεκινά από σήμερα, Δευτέρα 23 Μαρτίου, ο νέος κύκλος πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, με το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί στους δικαιούχους να αγγίζει τα 2,47 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι καταβολές θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 27 Μαρτίου, καλύπτοντας τις ανάγκες περισσότερων από 4,3 εκατομμυρίων πολιτών.

Οι καταβολές από τον e-ΕΦΚΑ

Το μεγαλύτερο μέρος των κονδυλίων αφορά τις συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις και τα εφάπαξ:

Κύριες και Επικουρικές Συντάξεις: Την Πέμπτη 26 και την Παρασκευή 27 Μαρτίου θα πιστωθούν 2,41 δισ. ευρώ σε 4.248.500 δικαιούχους.

Εφάπαξ: Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας (23-27/03) θα καταβληθούν 17 εκατ. ευρώ σε 850 δικαιούχους, σε συνέχεια της έκδοσης των σχετικών αποφάσεων.

Οι πληρωμές από τη ΔΥΠΑ

Σημαντικά ποσά θα διατεθούν και για την κάλυψη επιδομάτων και προγραμμάτων απασχόλησης:

Επιδόματα Ανεργίας: 22 εκατ. ευρώ σε 36.000 δικαιούχους.

Προγράμματα Απασχόλησης: 17 εκατ. ευρώ σε 16.000 ωφελούμενους.

Μητρότητα: 1 εκατ. ευρώ σε 1.000 μητέρες για επιδοτούμενες άδειες.

Κοινωφελής Εργασία: 60.000 ευρώ σε 100 δικαιούχους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



