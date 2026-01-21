ΕΦΚΑ: «Καταιγίδα» ειδοποιητηρίων – Πάνω από 480.000 στο εννεάμηνο με τα ληξιπρόθεσμα να «φουσκώνουν»

Εντός του 2025 η έκδοση των ειδοποιητηρίων επιταχύνθηκε περαιτέρω και στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 480.673, με τη διαδικασία να επιταχύνεται το β’ τρίμηνο του έτους με 170.820 ειδοποιητήρια και το γ’ τρίμηνο με 267.904 ειδοποιήσεις.

Καταιγίδα ειδοποιητηρίων καταφθάνει στους οφειλέτες του ΕΦΚΑ, καθώς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών αυξάνει την πίεση προκειμένου να τους εξαναγκάσει να ενταχθούν σε κάποια ρύθμιση.

Οι πιέσεις αποδίδουν, καθώς αυξάνεται η ροή των ληξιπρόθεσμων χρεών προς τον ΕΦΚΑ, αλλά επειδή το απόθεμα των ληξιπρόθεσμων χρεών είναι μεγάλο (50,7 δισ. ευρώ, έφτασε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2025), το συνολικό ποσό των οφειλών ανατροφοδοτείται από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και αντί να μειώνεται, αυξάνεται.

Αναλυτικότερα, εντός του 2025 η έκδοση των ειδοποιητηρίων επιταχύνθηκε περαιτέρω και στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου ανήλθαν σε 480.673, με τη διαδικασία να επιταχύνεται το β’ τρίμηνο του έτους με 170.820 ειδοποιητήρια και το γ’ τρίμηνο με 267.904 ειδοποιήσεις.

Πρόκειται για ρεκόρ των τελευταίων ετών, καθώς από περίπου 80.000 ειδοποιητήρια που στέλνονταν κάθε χρόνο από το ΚΕΑΟ προς τους οφειλέτες μέχρι και το 2023, από το 2024 τα ειδοποιητήρια εκτοξεύτηκαν σε 446.762, αριθμός που ήδη έχει ξεπεραστεί από τις επιδόσεις του εννεαμήνου του 2025.

Από την έναρξη του ΚΕΑΟ το έτος 2013 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2025 έχουν αποσταλεί συνολικά 3.113.591 Ατομικές Ειδοποιήσεις σε οφειλέτες.

Με τα μαζικά ειδοποιητήρια, το ΚΕΑΟ καταφέρνει να επιτύχει δύο στόχους. Αφενός αναγκάζει οφειλέτες να αποπληρώσουν μέρος των οφειλών τους ή (σε σπάνιες περιπτώσεις) το σύνολο, αφετέρου η έκδοση και η αποστολή του ειδοποιητηρίου για ληξιπρόθεσμη οφειλή, μπλοκάρει την παραγραφή των ασφαλιστικών χρεών.

Από τα στοιχεία του ΚΕΑΟ προκύπτει πως τα ειδοποιητήρια που εστάλησαν το 2025 απέδωσαν, καθώς κατά το τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι εισπράξεις ανήλθαν σε 504,27 εκατ. ευρώ.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι πως οι περισσότερες εισπράξεις προέρχονται από οφειλές εκτός ρύθμισης και συγκεκριμένα το 49,4% ή 249,03 εκατ. ευρώ να προέρχεται από πληρωμές οφειλών που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και το 50,6% ή 255,24 εκατ. ευρώ, από καταβολές εκτός ρύθμισης.

Η σχέση των πληρωμών για οφειλές εντός και εκτός ρυθμίσεων, αναδεικνύει τις δυσκαμψίες του πλαισίου των ρυθμίσεων και ειδικά της μοναδικής πάγιας ρύθμισης που είναι διαθέσιμη σήμερα.

Αρκετοί οφειλέτες δεν μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση είτε επειδή έχουν απενταχθεί αρκετές φορές και δεν μπορούν να μπουν ξανά, είτε επειδή η μηνιαία δόση που προκύπτει είναι υψηλή για τις οικονομικές τους δυνατότητες και αφού δεν μπορούν να καταβάλλουν τις δόσεις, καταβάλλουν ένα μικρότερο ποσό «έναντι».

