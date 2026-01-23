ΕΦΚΑ: Μη διαθέσιμες για 2 ώρες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες τη Δευτέρα

Οι εργασίες θα λάβουν χώρα από τις 22:00 έως τις 24:00 και κατά τη διάρκειά τους οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, καθώς και ο επίσημος ιστότοπος του φορέα, θα τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας.

ΕΦΚΑ: Μη διαθέσιμες για 2 ώρες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες τη Δευτέρα
23 Ιαν. 2026 21:16
Pelop News

Ανακοινώθηκε ότι τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθούν προγραμματισμένες εργασίες προληπτικής συντήρησης της υποδομής του «ΣΥΖΕΥΞΙΣ-ΙΙ», κατά τη διάρκεια των οποίων οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ θα τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα λάβουν χώρα από τις 22:00 έως τις 24:00 και κατά τη διάρκειά τους οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, καθώς και ο επίσημος ιστότοπος του φορέα, θα τεθούν προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Η πρόσβαση στις υπηρεσίες θα αποκατασταθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, ενώ συνιστάται στους πολίτες να προγραμματίσουν εγκαίρως τις συναλλαγές τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 Αρκούν μόλις 5′ περπάτημα παραπάνω την ημέρα για να προσθέτουμε χρόνια στη ζωή μας
23:37 Η κόρη του πρώην σταρ του ΝΒΑ Ντένις Ρόντμαν, Τρίνιτι, είναι η ακριβοπληρωμένη ποδοσφαιρίστρια του κόσμου!
23:21 Πώς και γιατί η σωστή διατροφή της μητέρας «εγγυάται» ποιοτικό γάλα
23:01 Κρυπτονομίσματα: Η Binance διάλεξε την Ελλάδα ως βάση για να λάβει ευρωπαϊκή άδεια λειτουργίας
22:50 Εμβόλιο μπορεί να επιβραδύνει τη βιολογική γήρανση στους ηλικιωμένους
22:39 Στο τέλος του μήνα οι πληρωμές του ΟΠΕΚΑ – Για ποια επιδόματα
22:28 Συναντήσεις για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους στη Δυτική Ελλάδα
22:16 Νέα Υόρκη: Ελάφι εισέβαλε σε τράπεζα από το… παράθυρο
22:05 ΗΠΑ: Πυκνό χιόνι, πολικό ψύχος και ανησυχία για τον χειρότερο χειμώνα των τελευταίων 40 ετών ΒΙΝΤΕΟ
21:53 Γαλάτσι: Νεαροί πέταξαν βεγγαλικά σε προαύλιο σχολείου – Στο νοσοκομείο με έγκαυμα 14χρονος
21:41 Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Κανονικά στον πάγκο στον μικρό τελικό ο Βλάχος
21:32 ΔΕΗ: Ιδρυτικό μέλος στη διεθνή «Συμμαχία για τις Βιώσιμες Προμήθειες» του U.N. Global Compact
21:24 Κραν Μοντανά: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του μπαρ μετά την καταβολή 215.000 ευρώ
21:16 ΕΦΚΑ: Μη διαθέσιμες για 2 ώρες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες τη Δευτέρα
21:08 Πάτρα: Η αντιδήμαρχος Παιδείας Κατερινά Σίμου στην κινητοποίηση του Μουσικού Σχολείου
21:00 Στάρμερ: Αποκρουστική η δήλωση Τραμπ για τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν
20:52 Τι θα ζήσει η δύσμοιρη Ισπανία
20:44 Παπασταύρου: Η Ελλάδα συνιστά έναν σταθερό, ενεργειακό κόμβο μεταξύ Ανατολής και Δύσης
20:36 Η Co2gether στηρίζει δράσεις εμβολιασμού παιδιών Ρομά με προσφορά τροφίμων σε Μεσολόγγι και Ναύπακτο  
20:28 Στα παρασκήνια του «OVO»: Βρεθήκαμε στον μαγικό κόσμο του Cirque du Soleil στην Αγγλία
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 23/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ