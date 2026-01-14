Ευκαιρίες απασχόλησης: «Ημέρα Καριέρας» σήμερα στην Πάτρα, οι ειδικότητες ΦΩΤΟ

Στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Υπηρεσίες Υποστήριξης Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας» της πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Παρατηρητηρίου Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας »με κωδικό MIS 6016655,ενταγμένης στο πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διοργανώνει την Ημέρα Καριέρας στην Πάτρα, σήμερα Τετάρτη 14/01/ 2026 στην Αγορά Αργύρη, με στόχο τη διασύνδεση επιχειρήσεων και ανέργων ενώ παράλληλα την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια πληροφόρησης, ενδυνάμωσης και υποστήριξης ένταξης στην αγορά εργασίας για γυναίκες, νέους άνεργους έως 29 ετών εκτός εκπαίδευσης και κατάρτισης και κοινωνικά αποκλεισμένων ομάδων.

Η εκδήλωση στοχεύει στη διασύνδεση των επιχειρήσεων με ανέργους, νέους απόφοιτους και φοιτητές που αναζητούν ευκαιρίες απασχόλησης ή επαγγελματικής εξέλιξης. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις της περιοχής να γνωρίσουν υποψήφιους εργαζομένους, να προβάλουν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας ή πρακτικής άσκησης και να ενισχύσουν την παρουσία τους στο τοπικό οικοσύστημα απασχόλησης.

Έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή περισσότερες από 30 επιχειρήσεις οι οποίες αναζητούν υποψηφίους διαφόρων ειδικοτήτων και επιπέδων εξειδίκευσης, όπως

Μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, προγραμματιστές-developers

Βοηθοί ηλεκτρονικού, ηλεκτρολόγου, αυτοματιστή, ψυκτικοί

Μάγειρες- βοηθοί κουζίνας, σερβιτόροι, καμαριέρες, υποδοχή

Νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές,

Υπάλληλοι γραφείου, λογιστηρίου, διοικητικό προσωπικό

Project manager έργων

Οι συναντήσεις με στελέχη των εταιρειών θα γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και από τις 10:00-18:00.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλες τις επιχειρήσεις και τους ενδιαφερόμενους πολίτες που αναζητούν εργασία.

Τις εκδηλώσεις θα χαιρετίσει ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κ. Τάκης Παπαδόπουλος.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της Ημέρας Καριέρας.

Αναλυτικά η λίστα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν και οι θέσεις εργασίας βρίσκονται αναρτημένες στον ιστότοπο του έργου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://pae-pde.gr/

