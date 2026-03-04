Εύκολα ο Παναθηναϊκός τον ΟΦΗ, η βαθμολογία της Super League

Εντυπωσιακός ο Παναθηναϊκός επικράτησε εύκολα με 4-1 του ΟΦΗ στη Λεωφόρο σ’ εξ’ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και είναι πλέον μόνος στην 4η θέση.

Χρήστος Καφέζας: «Να κυνηγήσουμε τον νέο στόχο, τη συμμετοχή στα play-offs»

Οι πράσινοι μετά από 23 αγώνες είναι 4οι με 42 βαθμούς και στο +3 από τον Λεβαδειακό με τον οποίο παίζουν στην Βοιωτία την Κυριακή.

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 23 αγώνες)

1. Ολυμπιακός 53

2. ΑΕΚ 53

3. ΠΑΟΚ 50

4. Παναθηναϊκός 42

5. Λεβαδειακός 39

6. ΟΦΗ 28

7. Άρης 28

8. Ατρόμητος 27

9. Βόλος 27

10. Κηφισιά 24

11. Παναιτωλικός 21

12. ΑΕΛ 21

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 12

*ΠΑΟΚ και Κηφισιά έχουν αγώνα λιγότερο.

