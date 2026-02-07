Εύκολες αποστολές για τις Πατρινές ομάδες στην Α2 Εθνική βολεϊ

07 Φεβ. 2026 13:24
Pelop News

Θεωρητικά εύκολες αποστολές έχουν οι πατρινές ομάδες βόλεϊ που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής για την 16η αγωνιστική.

Η Ολυμπιάδα παίζει εκτός έδρας με τον ουραγό Εσπερο και εύκολα ή δύσκολα αναμένεται να επικρατήσει ώστε να παραμείνει στην τετράδα. Από την άλλη ο Ερμης-θα παίξει χωρίς τον τραυματία Δρακόπουλο- υποδέχεται (18.00) το Γαλάτσι, με στόχο να πάρει ένα ακόμα τρίποντο που θα τον κρατήσει μακριά από τις τελευταίες θέσεις.

Τέλος, ο ΑΟ Αιγαλεων αντιμετωπίζει εκτός έδρας, (18.00) τον Νηρέα και θα παραταχθεί χωρίς απουσίες με στόχο μια ακόμα “καθαρή” νίκη.

Το Ερμης-Γαλάτσι θα σφυρίξουν οι Βασιλείου-Γεωργόπουλου.

