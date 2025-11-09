Εύκολη νίκη και 2Χ2 για τους Άνδρες της Ακαδημίας των Σπορ

09 Νοέ. 2025 19:31
Pelop News

Δοκιμάζοντας διάφορα σχήματα τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση,  η ανδρική ομάδα χάντμπολ της Ακαδημία των Σπορ διπλασίασε τις νίκες της στο πρωτάθλημα κερδίζοντας με 35-25 τον Δια Μοσχάτου.

Η Πατρινή ομάδα ήταν καλύτερη από την αρχή ως το τέλος, κάτι που έδωσε την ευκαιρία στον τεχνικό Γιάννη Παπαγιανόππουλο να χρησιμοποιήσει όλο το ρόστερ που είχε στην διάθεσή του.

 
