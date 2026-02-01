Εύκολη νίκη και δοκιμές για τους Ανδρες της Ακαδημίας των Σπορ – Φωτογραφίες

Νίκη και δοκιμές σχημάτων και συστημάτων για την Ανδρική ομάδα χάντμπολ της Ακαδημίας των Σπορ στο παιχνίδι με τον Πήγασο στη Σάλα «Κώστας Πετρόπουλος».

01 Φεβ. 2026 15:33
Pelop News

Για την πρεμιέρα του β΄ γύρου του πρωταθλήματος της Β΄ Εθνική Ανδρών του χάντμπολ, η Ακαδημία των Σπορ νίκησε εύκολα τον Πήγασο Κυψέλης με τον προπονητή Γιάννη Παπαγιαννόπουλο να δοκιμάζει διάφορα σχήματα και να δίνει αρκετό χρόνο συμμετοχής σε όλους τους παίκτες του.

Διαιτητές: Χρόνης-Θεοδοσίου. Δίλεπτες αποβολές: 1-1. Τα πέναλτι: 0/0-0/1. Τ α 5λεπτα: 5-1, 9-3,11-3,15-4, 20-5, 23-9 (ημ.), 27-12, 32-12, 37-13, 41-15, 44-15, 48-15.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ (Γ. Παπαγιαννόπουλος): Πανόπουλος, Σαρικάς 5, Σπανός 2, Αλ. Παπαγιαννόπουλος 9, Αγγελακόπουλος, Μαργαζάς, Μακρυδάκης 3, Σκόνδρας, S. Muniz, Παπακωστόπουλος, Ιωάν. Γιαννακούρας 5, Σμυρνιώτης 9, Μακρυδάκης 2, M. Tallon 2, Αγγ. Γιαννακούρας 6, Χαρ. Παπαγιαννόπουλος 6.

ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨΕΛΗΣ (Αντώνης Πολίτης): Στεφανάτος, Σαΐτης 5, Ατσίδης 7, Σάρδης 1, Νυκτάρης 1, Κουλούρης, Κορωναίος 1.

Επόμενο παιχνίδι για τους «πράσινους» αυτό με τον Ασπρόπυργο και πάλι στην Πάτρα στις 14 Φεβρουαρίου.

