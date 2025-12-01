Εφοδοι της Αστυνομίας στη νυχτερινή ζωή της Πάτρας: Φρένο στην ασυδοσία

Ανήλικοι βρέθηκαν με αλκοόλ και οι υπεύθυνοι στο… κρατητήριο!

Εφοδοι της Αστυνομίας στη νυχτερινή ζωή της Πάτρας: Φρένο στην ασυδοσία
01 Δεκ. 2025 10:35
Pelop News

Το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Πατρών θα περάσουν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους, το βράδυ του Σαββάτου.

Πρόκειται για τον υπεύθυνο και την ιδιοκτήτρια νυχτερινού καταστήματος στην ευρύτερη περιοχή της Γεροκωστοπούλου, μέσα στο οποίο βρέθηκαν 5 ανήλικοι να… απολαμβάνουν το ποτό τους! Η παρέα των ανηλίκων αποτελούνταν από 4 κορίτσια και ένα αγόρι, ηλικίας 15 έως 16 ετών. Αστυνομικοί που έκαναν έλεγχο στο κατάστημα, εντόπισαν τα παιδιά να έχουν αλκοολούχα ποτά και αμέσως προχώρησαν στην σύλληψη των δύο ατόμων, με την κατηγορία της διάθεσης αλκοολούχων ποτών σε ανηλίκους. Οι δύο συλληφθέντες κρατήθηκαν από την Αστυνομία με εντολή εισαγγελέα και θα οδηγηθούν στο δικαστικό μέγαρο, σήμερα.

Αστυνομικές πηγές τονίζουν στην «Π» ότι οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω. Το τελευταίο χρονικό διάστημα η Αστυνομία δηλώνει έντονα την παρουσία της στη νυχτερινή ζωή της αχαϊκής πρωτεύουσας, στέλνοντας πολλαπλά μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση. Ενα από αυτά είναι ότι δεν θα γίνεται ανεκτό να υπάρχουν εικόνες με μεθυσμένα παιδιά που οδηγούνται στα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων για τις πρώτες βοήθειες, επειδή κάποιος τους πούλησε αλκοόλ. Ανδρες της ασφάλειας Πατρών χτενίζουν κάθε βράδυ περιοχές που γνωρίζουν ότι κινούνται παρέες ανηλίκων για διασκέδαση και όταν βλέπουν κάτι παράνομο επεμβαίνουν για να προστατέψουν τα παιδιά. Συχνοί είναι οι έλεγχοι που γίνονται και σε πάρτι που διοργανώνονται από σχολεία ή μαθητές, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να γίνει κατανάλωση αλκοόλ από άτομα που δεν πρέπει.

Πρόσφατα, τα συναρμόδια υπουργεία Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη παρουσίασαν τρία νέα ψηφιακά εργαλεία που τίθενται σε εφαρμογή για την προστασία των ανηλίκων από την πώληση προϊόντων αλκοόλ. Σύμφωνα με τον καινούργιο νόμο, για τους παραβάτες θα υπάρχουν αυστηρές κυρώσεις, ενώ οι απαγορεύσεις ισχύουν «ακόμα και στις ιδιωτικές εκδηλώσεις».

Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται η πώληση αλκοόλ ή καπνικών σε ανηλίκους και προβλέπονται ποινικές κυρώσεις με φυλάκιση έως 3 έτη και αυτόφωρο, ενώ επιβάλλονται πρόστιμα έως 10.000 ευρώ.

Μάλιστα σε περίπτωση υποτροπής προβλέπεται ανάκληση έως και οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας.

