Έφοδος ελέγχων στο Πατρινό Καρναβάλι: Η ΑΑΔΕ «σκανάρει» τζίρους, γκρουπ και επιχειρήσεις

Εντατικούς ελέγχους σε καρναβαλικές εκδηλώσεις και αγορές υψηλής κατανάλωσης ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στο Πατρινό Καρναβάλι. Στόχος είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής σε μια περίοδο αυξημένης επισκεψιμότητας και εμπορικής δραστηριότητας.

Έφοδος ελέγχων στο Πατρινό Καρναβάλι: Η ΑΑΔΕ «σκανάρει» τζίρους, γκρουπ και επιχειρήσεις
14 Φεβ. 2026 10:49
Pelop News

Με ενισχυμένο επιχειρησιακό σχέδιο ελέγχων προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ενόψει των καρναβαλικών εκδηλώσεων, εστιάζοντας τόσο σε διοργανώσεις που συγκεντρώνουν χιλιάδες επισκέπτες όσο και σε επιχειρήσεις που επωφελούνται από την αυξημένη κίνηση της περιόδου.

Στο επίκεντρο βρίσκονται μεγάλες διοργανώσεις όπως το Πατρινό Καρναβάλι, αλλά και αντίστοιχες εκδηλώσεις σε Ξάνθη, Κέρκυρα, Ρέθυμνο, Νάουσα, Καστοριά, Τύρναβο, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε περιπτώσεις όπου εμφανίζονται λιγότερα άτομα σε παραστατικά συμμετοχής σε καρναβαλικά γκρουπ από όσα πραγματικά έχουν καταβάλει χρήματα για στολές ή συμμετοχή.

Παράλληλα, οι έλεγχοι επεκτείνονται σε επιχειρήσεις εστίασης, ξενοδοχεία, μπαρ, καφέ, χώρους διασκέδασης, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, τουριστικά γραφεία, πάρκινγκ και καταστήματα εποχικών ειδών, καθώς πρόκειται για κλάδους που παρουσιάζουν αυξημένη δραστηριότητα αυτή την περίοδο.

Τα κλιμάκια της ΑΑΔΕ θα χρησιμοποιούν φορητά τεχνολογικά μέσα για άμεση διασταύρωση στοιχείων, ενώ η διαδικασία θα καταγράφεται και θα μεταδίδεται στο επιχειρησιακό κέντρο της Αρχής. Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν αιφνιδιαστικές παρεμβάσεις, άντληση δεδομένων από POS και ταμειακές μηχανές και σύγκριση με τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA και τις δηλώσεις ΦΠΑ, ακόμη και για προηγούμενα οικονομικά έτη.

Ξεχωριστή στόχευση προβλέπεται και για την αγορά του Αγίου Βαλεντίνου, με ελέγχους σε ανθοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, κοσμηματοπωλεία, καταστήματα δώρων, ένδυσης και υπόδησης, αλλά και σε κομμωτήρια και χώρους αισθητικής. Η επιλογή των επιχειρήσεων γίνεται με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, αξιοποιώντας πληροφορίες από πλατφόρμες κρατήσεων, δημόσια δεδομένα, κοινωνικά δίκτυα και δείκτες εμπορικής δραστηριότητας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
