Έφοδος στη Μανολάδα: Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και κινητό “επικοινωνίας”

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας συνέλαβαν χθες (8/10/2025) στη Μανολάδα Ηλείας έναν άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και αστυνομική έρευνα στο σπίτι του κατηγορούμενου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

124,7 γραμμάρια κάνναβης,

3,8 γραμμάρια λευκής σκόνης άγνωστης ουσίας και

ένας μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ένα κινητό τηλέφωνο με κάρτα SIM, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας (Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας), ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



