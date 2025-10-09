Έφοδος στη Μανολάδα: Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και κινητό “επικοινωνίας”

Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε ένας άνδρας στη Μανολάδα Ηλείας, μετά από έρευνα στο σπίτι του όπου εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες και εξοπλισμός για τη διακίνησή τους.

Έφοδος στη Μανολάδα: Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και κινητό “επικοινωνίας”
09 Οκτ. 2025 11:28
Pelop News

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας συνέλαβαν χθες (8/10/2025) στη Μανολάδα Ηλείας έναν άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε ύστερα από αξιοποίηση πληροφοριών και αστυνομική έρευνα στο σπίτι του κατηγορούμενου, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 124,7 γραμμάρια κάνναβης,
  • 3,8 γραμμάρια λευκής σκόνης άγνωστης ουσίας και
  • ένας μεταλλικός τρίφτης με υπολείμματα κάνναβης.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ένα κινητό τηλέφωνο με κάρτα SIM, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την επικοινωνία και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας (Παράλληλη Έδρα Αμαλιάδας), ενώ η προανάκριση συνεχίζεται για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:46 «Καμία μόνη»: Γυναίκες στο πλευρό των θυμάτων στην αυριανή δίκη στην Ευελπίδων
14:38 Τσακαλώτος: «Δεν έχω μιλήσει με τον Τσίπρα από το 2023 – Δεν είμαι στους στενούς του συνεργάτες»
14:38 Ένταση ανάμεσα σε Άδωνι Γεωργιάδη και Πέτη Πέρκα: «Πήγατε για τη selfie στη Γάζα»
14:33 Της πήραν 30.000 ευρώ μέσα από τον υπολογιστή της – Απάτη με “ψεύτικες” επενδύσεις στο Ηράκλειο
14:28 Νέα 24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου – Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας
14:21 Μαρινάκης: Ανάπτυξη 2,4%, μείωση φόρων και αυξήσεις – Όσα φέρνει ο Προϋπολογισμός του 2026
14:18 CrediaBank, Περιφέρεια & Επιμελητήρια Δυτικής Μακεδονίας: Μνημόνιο Συνεργασίας για Βιώσιμη Επιχειρηματική Ανάπτυξη
14:16 Δράμα: Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο – Το αυτοκίνητό του τυλίχθηκε στις φλόγες
14:12 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 14 Οκτωβρίου για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο
14:04 Ημερίδα Διεθνοποίησης του Τμήματος Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών
14:02 ΠΑΣΟΚ: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε πεδίο κομματικών εξυπηρετήσεων της ΝΔ»
13:54 Το πατρινό «Γιαγκόναν» πέρασε στην ιστορία ως «οι Metallica του Ελληνικού Fantasy» ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ
13:53 Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την οδική ασφάλεια από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» με την υποστήριξη της ΑΚΤΩΡ
13:49 Σφοδρή λογομαχία Γεωργιάδη – Βελόπουλου στη Βουλή για τα Τέμπη και το «ξυλόλιο»
13:45 Όμιλος ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δυτική Μακεδονία
13:43 ΣΥΡΙΖΑ: «Τα γαλάζια παιδιά δηλώνουν ανήξερα για τις γαλάζιες ακρίδες του ΟΠΕΚΕΠΕ»
13:40 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Απορρίφθηκαν οι προτάσεις μομφής κατά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
13:33 Η Αθηνά Φιλίππου παρουσιάζει στο Πολύεδρο το βιβλίο της για το Πανεπιστήμιο Κύπρου
13:30 Hedge Out με τον Σωτήρη Γεωργίου: Ο Ευρωπαίος Προμηθέας και τα πρέπει των «αιωνίων»!
13:27 Ζάκυνθος: Στα χέρια της Αστυνομίας 37χρονος για ανθρωποκτονία και εκβίαση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 9/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ