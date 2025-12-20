Έφοδος της Ασφάλειας σε δύο στριπτιτζάδικα στην Καλλιθέα – Συλλήψεις για μαστροπεία και εκμετάλλευση αλλοδαπών ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ

Σε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής (19/12/2025), οι αρχές προχώρησαν σε έφοδο σε δύο στριπτιτζάδικα στην Καλλιθέα, συλλαμβάνοντας πέντε άτομα με κατηγορίες για προαγωγή στην πορνεία και οικονομική εκμετάλλευση αλλοδαπών γυναικών.

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, έπειτα από πληροφορίες που είχαν περιέλθει στην Ελληνική Αστυνομία για παράνομη δραστηριότητα στους συγκεκριμένους χώρους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, γυναίκες που εργάζονταν στα καταστήματα φέρονται να προσέγγιζαν πελάτες με πρόσχημα τον ιδιωτικό χορό και στη συνέχεια τους πρότειναν επί πληρωμή σεξουαλικές πράξεις σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους.

Για την τεκμηρίωση της υπόθεσης, αστυνομικοί προσποιήθηκαν τους πελάτες, χρησιμοποιώντας προσημειωμένα χαρτονομίσματα, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη των εμπλεκομένων επ’ αυτοφώρω.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, συνολικά 45 γυναίκες και τρεις άνδρες, διαφόρων υπηκοοτήτων, μεταφέρθηκαν στην έδρα της υπηρεσίας προκειμένου να εξεταστεί εάν είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων. Σε όλους παρασχέθηκε προστασία και υποστήριξη, ενώ ένα ακόμη άτομο συνελήφθη για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Από την έρευνα προέκυψε επίσης ότι τα δύο καταστήματα είχαν μεταξύ τους λειτουργική και επιχειρηματική διασύνδεση. Ένας από τους συλληφθέντες, που εμφανιζόταν ως ταμίας στο ένα κατάστημα, φέρεται να ήταν ταυτόχρονα ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας που διαχειριζόταν το δεύτερο.

Οι αστυνομικές αρχές κατέσχεσαν, μεταξύ άλλων, το χρηματικό ποσό των 5.450 ευρώ, κάμερες και καταγραφικό σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, φωτοαντίγραφα ταξιδιωτικών και προσωπικών εγγράφων τρίτων προσώπων, καθώς και έγγραφα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που σχετίζονται με τη λειτουργία των καταστημάτων.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τη διερεύνηση τυχόν περαιτέρω εμπλοκής προσώπων και τη χαρτογράφηση του πλήρους εύρους της υπόθεσης.

