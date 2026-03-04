Έφοδος της ΕΛΑΣ στις φυλακές Κομοτηνής – Εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα σε κελιά κρατουμένων

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου στις φυλακές Κομοτηνής, στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση της παράνομης κατοχής αντικειμένων εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Οι έρευνες έγιναν παρουσία δικαστικού λειτουργού σε πέντε κελιά – τρεις θαλάμους – καθώς και σε κοινόχρηστο χώρο των εγκαταστάσεων.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι κινητά τηλέφωνα, στα οποία ήταν εγκατεστημένες έξι κάρτες SIM, τα οποία βρίσκονταν στην κατοχή κρατουμένων.

Δικογραφία σε βάρος κρατουμένων

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης σχηματίστηκε δικογραφία από το Γραφείο Δίωξης Εκβιαστών σε βάρος έξι αλλοδαπών κρατουμένων.

Οι κατηγορίες αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας που σχετίζεται με την παράνομη προμήθεια κρατουμένων με κινητά τηλέφωνα εντός καταστημάτων κράτησης, σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία.

Συμμετοχή ειδικών αστυνομικών δυνάμεων

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, με τη συνδρομή δυνάμεων της Ε.Κ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης.

