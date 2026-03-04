Έφοδος της ΕΛΑΣ στις φυλακές Κομοτηνής – Εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα σε κελιά κρατουμένων

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης στις φυλακές Κομοτηνής, με στόχο τον εντοπισμό παράνομων αντικειμένων. Από τις έρευνες σε κελιά και κοινόχρηστους χώρους κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM που βρίσκονταν στην κατοχή κρατουμένων.

Έφοδος της ΕΛΑΣ στις φυλακές Κομοτηνής – Εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα σε κελιά κρατουμένων
04 Μαρ. 2026 14:54
Pelop News

Αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 4 Μαρτίου στις φυλακές Κομοτηνής, στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση της παράνομης κατοχής αντικειμένων εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Οι έρευνες έγιναν παρουσία δικαστικού λειτουργού σε πέντε κελιά – τρεις θαλάμους – καθώς και σε κοινόχρηστο χώρο των εγκαταστάσεων.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν έξι κινητά τηλέφωνα, στα οποία ήταν εγκατεστημένες έξι κάρτες SIM, τα οποία βρίσκονταν στην κατοχή κρατουμένων.

Δικογραφία σε βάρος κρατουμένων

Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης σχηματίστηκε δικογραφία από το Γραφείο Δίωξης Εκβιαστών σε βάρος έξι αλλοδαπών κρατουμένων.

Οι κατηγορίες αφορούν παραβάσεις της νομοθεσίας που σχετίζεται με την παράνομη προμήθεια κρατουμένων με κινητά τηλέφωνα εντός καταστημάτων κράτησης, σε συνδυασμό με ηθική αυτουργία.

Συμμετοχή ειδικών αστυνομικών δυνάμεων

Η επιχείρηση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας και του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, με τη συνδρομή δυνάμεων της Ε.Κ.Α.Μ. Θεσσαλονίκης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:43 Κάρπαθος: Έφτασαν οι πύραυλοι Patriot
18:35 Εκδήλωση στην Πάτρα για τις δασικές πυρκαγιές από τον ΑΣΤΟ-Επικοινωνούμε
18:30 Πάτρα – Ανάπλαση ΑΣΟ: Ποια αθλήματα θα φιλοξενηθούν στον Πολυχώρο, πλάνο για Μουσείο Σταφίδας
18:21 «Το πανεπιστήμιο μας έστειλε οδηγίες για καταφύγια, όλα είναι προληπτικά προς το παρόν» τονίζει Έλληνας φοιτητής από την Κύπρο
18:11 Δράση για τον σχολικό εκφοβισμό από το 44ο δημοτικό σχολείο Πατρών
18:09 Νάπολη: Μια πόλη που σε κερδίζει με χάος, ιστορία και την καλύτερη πίτσα του κόσμου
18:07 Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων στον Δήμο Καλαβρύτων
18:04 Χειροπέδες στη μητέρα 14χρονου, που επιτέθηκε σε συνομήλικό του με ξύλινο αντικείμενο!
17:54 Πάτρα: Νίκη της ζωής για το βρέφος με μηνιγγίτιδα – Βγήκε από τη ΜΕΘ του ΠΓΝΠ μετά από 11 ημέρες
17:49 Επικό το εικαστικό της World Athletics για το μεγάλο ρεκόρ του Καραλή
17:39 Πόλεμος: Ανασύρθηκαν 87 σοροί από τη βύθιση της ιρανικής κορβέτας στον Ινδικό Ωκεανό
17:29 Πριν εμφανιστεί η νόσος: Η περίοδος ψυχικής πίεσης που συχνά προηγείται
17:24 Παύλος Μαρινάκης για Κύπρο και Μέση Ανατολή: «Για ακόμη μία φορά είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας»
17:21 Άγκυρα: «Ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν, πήγαινε στην Κύπρο και όχι στην Τουρκία»
17:16 Τροχαίο στο Ηράκλειο: Τούμπαρε αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκε ο οδηγός ΦΩΤΟ
17:15 Η Ευρώπη θέλει περισσότερη παραγωγή εντός ΕΕ – Το σχέδιο της Κομισιόν και οι επιφυλάξεις
17:12 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: 127 σύνεδροι θα εκλεγούν στην Αχαΐα – Αναλυτικά τα εκλογικά κέντρα και οι προθεσμίες
17:10 Αυτός είναι ο διεθνής αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που «έφαγε» 15 μήνες φυλακή από ελληνικό δικαστήριο!
17:08 Έψαλαν στον δήμαρχο Καλαβρύτων Θανάση Παπαδόπουλο τα κάλαντα της άνοιξης
17:01 Βίντεο-ντοκουμέντο: Η στιγμή που καταρρίπτεται drone στον ουρανό της Κύπρου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 04.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ