Έφοδος της Οικονομικής Αστυνομίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Κατασχέθηκε το αρχείο αιτήσεων του 2025

Κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών προχώρησε σε αιφνιδιαστική έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας. Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν το αρχείο των αιτήσεων του 2025, ενώ η επιχείρηση έρχεται λίγες ημέρες μετά τον έλεγχο της OLAF στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού.

30 Οκτ. 2025 11:36
Pelop News

Στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ βρέθηκε η Οικονομική Αστυνομία, συνοδευόμενη από κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών (ΔΕΕ), προκειμένου να κατασχέσει το αρχείο των αιτήσεων του 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έφοδος πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προκαταρκτικής έρευνας που διενεργεί η Οικονομική Αστυνομία, με στόχο τη συλλογή στοιχείων που αφορούν τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων επιδοτήσεων του τρέχοντος έτους.

Η επιχείρηση έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) στις εγκαταστάσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 13 Οκτωβρίου. Τότε, οι Ευρωπαίοι ελεγκτές είχαν ζητήσει σειρά εγγράφων σχετικά με τη λειτουργία του Οργανισμού, το οργανόγραμμα και τις συμβάσεις που έχει συνάψει.

Η νέα αυτή παρέμβαση της Οικονομικής Αστυνομίας θεωρείται κομβικής σημασίας, καθώς το αρχείο αιτήσεων του 2025 περιέχει κρίσιμα δεδομένα για τον έλεγχο της διαχείρισης των ευρωπαϊκών αγροτικών κονδυλίων. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ενδείξεις κακοδιαχείρισης ή παρατυπιών στις διαδικασίες.

Οι αρμόδιες αρχές τηρούν σιγή ιχθύος για το εύρος της έρευνας, ωστόσο εκτιμάται πως πρόκειται για μία από τις πιο εκτεταμένες επιχειρήσεις ελέγχου που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στον Οργανισμό.
