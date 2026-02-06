EFSA για ευλογιά αιγοπροβάτων: Χωρίς ασφαλή συμπεράσματα για εμβολιασμό στην Ελλάδα

Σημαντικές δυσκολίες στην εξαγωγή ασφαλών επιστημονικών συμπερασμάτων για την εφαρμογή εμβολιασμού κατά της ευλογιάς αιγοπροβάτων στην Ελλάδα επισημαίνει πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η οποία εξετάζει την επιδημιολογική εικόνα τόσο στη χώρα μας όσο και στη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με την έκθεση, η προσπάθεια χρήσης του ίδιου μαθηματικού μοντέλου που εφαρμόστηκε στη Βουλγαρία δεν απέδωσε αξιόπιστα αποτελέσματα για την ελληνική περίπτωση. Όπως σημειώνεται, ακόμη και η προκαταρκτική ανάλυση των δεδομένων των εστιών δεν κατάφερε να δώσει αξιόπιστες εκτιμήσεις για τις βασικές παραμέτρους της εξάπλωσης της νόσου, ακόμη και όταν η μελέτη περιορίστηκε σε μικρότερα γεωγραφικά και χρονικά σύνολα δεδομένων.

Οι αρχικές προσομοιώσεις έδειξαν ότι απλά μοντέλα που βασίζονται στην απόσταση δεν αποτυπώνουν επαρκώς τη δυναμική της νόσου στην Ελλάδα, καθώς η γεωμορφολογία της χώρας —με ορεινούς όγκους και πολλά νησιά— δημιουργεί φυσικά εμπόδια που επηρεάζουν τη διασπορά.

Για τον λόγο αυτό, η EFSA διευκρινίζει ότι το συγκεκριμένο μοντέλο δεν χρησιμοποιήθηκε περαιτέρω για την αξιολόγηση της εξάπλωσης της νόσου ούτε για την εκτίμηση του πιθανού αντίκτυπου ενός εμβολιαστικού προγράμματος. Όπως αναφέρεται, μια αξιόπιστη προσομοίωση θα απαιτούσε πιο σύνθετα μοντέλα και λεπτομερή στοιχεία για τις μετακινήσεις ζώων, δεδομένα που δεν ήταν διαθέσιμα στο χρονικό πλαίσιο της μελέτης.

Έτσι, η αξιολόγηση για την Ελλάδα βασίστηκε κυρίως σε περιγραφική χωροχρονική ανάλυση των επιδημιολογικών στοιχείων. Από αυτή προκύπτει ότι η επιδημία χαρακτηρίζεται από ευρεία γεωγραφική διασπορά, μεγάλο χρονικό εύρος και πολλαπλές επιδημικές συστάδες. Συνολικά εντοπίστηκαν δέκα τέτοιες συστάδες, με αποστάσεις που υποδηλώνουν πιθανές μετακινήσεις μολυσμένων ζώων σε μεγάλες αποστάσεις.

Σε ό,τι αφορά τα εμβόλια, η EFSA υπογραμμίζει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της συγκεκριμένης νόσου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ διευκρινίζει πως η ίδια δεν αξιολογεί φαρμακευτικά προϊόντα με στόχο τη σύσταση κτηνιατρικών εμβολίων.

Η έκθεση βασίστηκε σε βιβλιογραφικά δεδομένα και πειραματικά στοιχεία από το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αναφοράς, ωστόσο επισημαίνει περιορισμούς στην ποιότητα των διαθέσιμων μελετών, πολλές από τις οποίες ήταν μικρής κλίμακας ή χωρίς πλήρη ποσοτικά στοιχεία, γεγονός που δυσχεραίνει την εξαγωγή γενικεύσιμων συμπερασμάτων.

Παράλληλα, γίνεται αναφορά και σε πιθανούς κινδύνους από τη χρήση εμβολίων, όπως ανεπιθύμητες αντιδράσεις λόγω υπερδοσολογίας, στρες, ευαισθησίας συγκεκριμένων φυλών ή ακατάλληλης χορήγησης, ενώ σημειώνεται ότι τα διαθέσιμα σκευάσματα δεν διαθέτουν μηχανισμό διαφοροποίησης μολυσμένων από εμβολιασμένα ζώα.

Σε αντίθεση με τη Βουλγαρία, όπου παρουσιάζονται αποτελέσματα μαθηματικών προσομοιώσεων για τον έλεγχο της επιδημίας μέσω ταχείας ανίχνευσης και θανάτωσης μολυσμένων κοπαδιών, για την Ελλάδα η EFSA αποφεύγει ποσοτική εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του εμβολιασμού, λόγω της αδυναμίας αξιόπιστης μοντελοποίησης.

Συνολικά, η έκθεση καταλήγει ότι για την Ελλάδα οι αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση της ευλογιάς αιγοπροβάτων βασίζονται κυρίως σε περιγραφικά δεδομένα και ότι τα διαθέσιμα επιστημονικά εργαλεία δεν επιτρέπουν, προς το παρόν, ασφαλή ποσοτικά συμπεράσματα για μια ευρείας κλίμακας στρατηγική εμβολιασμού.

