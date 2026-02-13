Έφτασαν τα τρακτέρ στο Σύνταγμα – Σε εξέλιξη το αγροτικό συλλαλητήριο

Στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην πλατεία Συντάγματος έφτασαν το απόγευμα της Παρασκευής (13/02/2026) οι αγρότες με τα τρακτέρ τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στο προγραμματισμένο συλλαλητήριο.

Τα τρακτέρ είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα στα διόδια των Αφιδνών και, υπό τη συνοδεία της Τροχαίας, κατευθύνθηκαν προς την πρωτεύουσα μέσω του Κηφισού και της λεωφόρου Αθηνών. Λίγο μετά τις 16:30 έφτασαν στην Ομόνοια και στη συνέχεια κινήθηκαν προς το Σύνταγμα, όπου η κυκλοφορία διακόπηκε.

Για προληπτικούς λόγους, οι Αρχές προχώρησαν σε απολύμανση όλων των τρακτέρ που εισήλθαν στο κέντρο, στο πλαίσιο των μέτρων για την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Κυκλοφοριακό «έμφραγμα» και ρυθμίσεις

Η διέλευση των αγροτικών οχημάτων προκάλεσε έντονα προβλήματα στην κυκλοφορία, κυρίως στον Κηφισό, όπου καταγράφηκε αυξημένη κίνηση από τις 16:00 και μετά. Παράλληλα, εφαρμόστηκαν διακοπές κυκλοφορίας στις κάθετες οδούς της λεωφόρου Αθηνών, με τα υπόλοιπα οχήματα να κινούνται από την αριστερή λωρίδα.

Ρυθμίσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στις οδούς Αχιλλέως και Αγίου Κωνσταντίνου, ενώ μετά τη διέλευση των τρακτέρ οι δρόμοι δόθηκαν εκ νέου στην κυκλοφορία. Αντίστοιχες παρεμβάσεις έγιναν στην Ομόνοια και στην Πανεπιστημίου, με την Τροχαία να διαχειρίζεται την κίνηση στο κέντρο της πόλης.

Στήριξη από φορείς και συλλογικότητες

Στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα συμμετέχουν, σε ένδειξη στήριξης προς τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, η ΑΔΕΔΥ, φοιτητικοί σύλλογοι και άλλες συλλογικότητες. Για το απόγευμα έχουν προγραμματιστεί επιπλέον συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα, στις 18:00 και στις 19:00.

Στο πλευρό των παραγωγών τάχθηκε και ο Δήμος Τυρνάβου. Ο δήμαρχος Αστέριος Τσικριτσής δήλωσε ότι ο δήμος διέθεσε δύο λεωφορεία για τη μετακίνηση αγροτών και κτηνοτρόφων προς την Αθήνα, ενώ πολλοί παραγωγοί ταξίδεψαν με ιδιωτικά οχήματα αλλά και με τρακτέρ.

Η παρουσία των αγροτών με τα οχήματά τους στο κέντρο της πρωτεύουσας δίνει ισχυρό συμβολικό χαρακτήρα στη διαμαρτυρία, με το βλέμμα στραμμένο στις κυβερνητικές απαντήσεις για τα αιτήματα του κλάδου.