Ευθεία απειλή του Τούρκου ΥΠΕΞ κατά Ελλάδας για πόλεμο, άμεση αντίδραση της Αθήνας: Δεν οφείλουμε εξηγήσεις σε κανέναν

Εμπρηστικές δηλώσεις για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τη συνεργασία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ από τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία μεταξύ Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ. Όπως υποστήριξε, οι συγκεκριμένες συνεργασίες «δεν ενισχύουν την εμπιστοσύνη αλλά δημιουργούν περισσότερη δυσπιστία», προσθέτοντας πως «φέρνουν προβλήματα και ενδέχεται να οδηγήσουν ακόμη και σε πόλεμο».

Απαντώντας εμφατικά στις προκλητικές δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, η Αθήνα μίλησε για μια συνεργασία με «ειρηνικό σκοπό» ανάμεσα σε Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ.

Όπως αναφέρει ειδικότερα το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι εργάζεται με συνέπεια για την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας, και ότι «κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας».

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και αιρετό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχει αποδείξει ότι εργάζεται διαχρονικά με συνέπεια για τη σταθερότητα, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρήνη.

Τόσο η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, όσο και η τριμερής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, όπως άλλωστε και όλες οι λοιπές σε τριμερές σχήμα συνεργασίες της Ελλάδας, έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων.

Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα, δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν. Κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας».

* Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία τάσσεται υπέρ της επίλυσης των εντάσεων με ειρηνικά μέσα, επισημαίνοντας ωστόσο τις δυσκολίες που υπάρχουν σε ενδεχόμενη διεθνή παρέμβαση.

Παράλληλα, σχολίασε και τις σχέσεις μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, εκφράζοντας την άποψη ότι και οι δύο πλευρές αντιλαμβάνονται την ανάγκη για εκεχειρία και εμφανίζονται ειλικρινείς στις προθέσεις τους.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε επίσης την ανάγκη δημιουργίας ενός ευρύτερου συμμαχικού πλαισίου ασφάλειας στη Μέση Ανατολή, όπου τα κράτη θα δεσμεύονται για την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας, της κυριαρχίας και της σταθερότητας της περιοχής.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο Ισραήλ, μέσα στο πλαίσιο της έντασης με τον πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Ισραήλ «δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς εχθρούς», κατηγορώντας τον Νετανιάχου ότι επιδιώκει να παρουσιάσει την Τουρκία ως νέο αντίπαλο.

