«Έφυγα από τη φυλακή και από εκεί ήρθαν και με πήραν», ο 27χρονος Αλβανός περιγράφει τα πάντα!

Πλέον συμπληρώνεται μία εβδομάδα από την απόδραση του 27χρονου Αλβανού από τις φυλακές Κασσάνδρας και οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίζονται.

Ο 27χρονος Αλβανός είχε καταδικαστεί για διευκόλυνση μεταφοράς παράνομων μεταναστών και κρατούνταν στις φυλακές Κασσάνδρας.

Ήταν λίγο μετά τις 11 το πρωί της περασμένης Πέμπτης 18.09.2025. όταν ο 27χρονος κατάφερε να αποδράσει από τις φυλακές την ώρα που εκτελούσε εργασίες σε αποθήκη και εξαφανίστηκε.

Μία μέρα αργότερα, άγνωστος άνδρας κατάφερε να εισβάλει σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην περιοχή Κύψα της Κασσάνδρας στη Χαλκιδικής και επιτέθηκε σε 20χρονη κοπέλα από την Ουκρανία που διέμενε εκεί, την τραυμάτισε με μαχαίρι στο πόδι και εξαφανίστηκε αφού της απέσπασε το ποσό των 2.000 ευρώ και το κινητό της τηλέφωνο.

Οι αστυνομικοί έδειξαν στην κοπέλα φωτογραφίες του 27χρονου δραπέτη και κατέθεσε πως αναγνωρίζει σε αυτές το πρόσωπο του ανθρώπου που την τραυμάτισε, τονίζοντας όμως πως δεν ήταν 100% σίγουρη. Λίγα 24ωρα αργότερα αποκαλύφθηκε πως τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο δωμάτιο της 20χρονης, δεν ανήκουν στον 27χρονο δραπέτη αλλά είναι ορφανά.

Φαίνεται πως ανήκουν σε άνθρωπο που δεν είναι σεσημασμένος και γίνονται έρευνες για την αποκάλυψη της ταυτότητας του.

«Από τη φυλακή έφυγα γιατί είχα προβλήματα με το παιδί μου»

Το newsit.gr κατάφερε να εντοπίσει τον 27χρονο δραπέτη, ο οποίος αρνήθηκε να αποκαλύψει τον τόπο που βρίσκεται και περιγράφει καρέ καρέ τη στιγμή της απόδρασης:

«Από τη φυλακή έφυγα γιατί το τελευταίο διάστημα είχα κάποια προβλήματα με την οικογένεια μου και το παιδί μου και έπρεπε να τα λύσω. Στενοχωρήθηκα, ήθελα να τους δω. Κάθε άνθρωπος για την οικογένεια του θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Έφυγα από τη φυλακή και από εκεί ήρθαν και με πήραν. Έφυγα κατευθείαν από την περιοχή. Δεν έμεινα».

Ο 27χρονος αναφέρει πως σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτός ο οποίος τραυμάτισε την 20χρονη Ουκρανή και τονίζει:

«Όταν έγινε το περιστατικό με την κοπέλα, εγώ δεν βρισκόμουν καν στη Χαλκιδική. Μετά έμαθα ότι έλεγαν ότι έκανα ληστεία αλλά εγώ ο ίδιος δεν ήμουν καν εκεί. Είναι λίγο περίεργο να ακούς κάτι τέτοιο. Με στενοχώρησε γιατί έχω πολλά χρόνια στην Ελλάδα και δεν έχω κάνει τέτοια πράγματα. Έχω οικογένεια, παιδιά. Για ποιο λόγο να έμενα και να το έκανα αυτό;».

«Δεν θα ήταν δυνατόν να σκοτώσω»

«Εγώ τα είχα όλα κανονισμένα για να φύγω. Ήρθε οδηγός και με πήρε. Λυπάμαι πολύ, νιώθω άσχημα γιατί πάνω απ’ όλα δεν μπορώ να καταλάβω πως βγήκαν όλα αυτά ότι τα έκανα εγώ και στο τέλος βγήκαν και είπαν ότι έκαναν λάθος. Στη Βόρεια Ελλάδα που έμενα με ξέρουν όλοι. Δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ να πάω να σκοτώσω. Έχω μεγάλο βάρος. Θέλω να μάθει όλος ο κόσμος ότι εγώ δεν πείραξα ποτέ καμία κοπέλα», καταλήγει.

