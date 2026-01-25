Εφυγε από τη ζωή ένας πραγματικά αλανιάρης λαϊκός τραγουδιστής

Μια αυθεντική φωνή του λαϊκού τραγουδιού σίγησε. Ο Χρήστος Παντελής, γνωστός και ως «Μανάρας», έφυγε από τη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη στον κόσμο της λαϊκής μουσικής.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Facebook ο συγγραφέας, στιχουργός και ερμηνευτής Θωμάς Κοροβίνης, ο οποίος αποχαιρέτησε τον καλλιτέχνη με λόγια βαθιάς συγκίνησης.

Με καταγωγή από τη Συκιά Χαλκιδικής, έναν τόπο με βαριά μουσική παράδοση, ο Χρήστος Παντελής υπήρξε μια εμβληματική μορφή του λαϊκού και ρεμπέτικου τραγουδιού.

Έμαθε από νωρίς το μπουζούκι, άφησε νεαρός το χωριό του και χάραξε τη δική του πορεία, ζώντας από το μουσικό του ταλέντο και παίζοντας για χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, κυρίως στην Ευρώπη.

Στην ανάρτησή του, ο Θωμάς Κοροβίνης παραθέτει και αποσπάσματα από το βιβλίο του, αφιερωμένα στον Χρήστο Παντελή, σκιαγραφώντας έναν μουσικό ανήσυχο, γλεντζέ, ερωτικό και βαθιά λαϊκό.

Αναφέρεται στις αμέτρητες ιστορίες που κουβαλούσε, στις επιρροές του από παλιότερους μπουζουξήδες, αλλά και στις συνεργασίες του με σπουδαία ονόματα της εποχής, όπως ο Πρόδρομος Τσαουσάκης, με τον οποίο μοιράστηκε σκηνές, νύχτες και μνήμες.

Ο «Μανάρας» υπήρξε ένας άνθρωπος της αλάνας και της πίστας, ένας μουσικός που δεν έκρυψε ποτέ τις επιρροές του και πίστευε βαθιά ότι η τέχνη γεννιέται μέσα από τη μίμηση, το βίωμα και τη συλλογική μνήμη. Με τον θάνατό του, ένα ακόμη κομμάτι της ζωντανής ιστορίας του λαϊκού τραγουδιού περνά οριστικά στη μνήμη.

