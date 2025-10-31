«Έφυγε» από τη ζωή η Ειρήνη Παπαγεωργίου, συνέδεσε το όνομα της με τον Ερυθρό Σταυρό

Η κηδεία της θα γίνει το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στην Πάτρα

31 Οκτ. 2025 20:00
Pelop News

Η Ειρήνη Παπαγεωργίου, «έφυγε» από τη ζωή στα 90 της χρόνια σκορπίζοντας στο πένθος την οικογένεια της. Το τελευταίο διάστημα αντιμετώπισε προβλήματα υγείας, τα οποία δεν μπόρεσε να ξεπεράσει.

Είχε συνδέσει το όνομά της με τον Ερυθρό Σταυρό και την προσφορά. Αγαπητή στην κοινωνία και στην πόλη της Πάτρας, πάντα ενδιαφερόταν για τον συνάνθρωπο.

Με τον σύζυγό της Παρασκευά είχαν δημιουργήσει μία όμορφη οικογένεια αποκτώντας δυο κόρες, την εκπαιδευτικό Μαρκέλλα και την Νίκη, που ασχολείται με το εμπόριο σε οικογενειακή επιχείρηση. Παράλληλα γνώρισε τρία εγγόνια, την Ειρήνη, τη Μαρία και τον Πάρη.
Η κηδεία της θα γίνει αύριο 1 Νοεμβρίου 2025 στις 11.00 από τον Ιερό Ναό Παναγιάς Αλεξιώτισσας στην Πάτρα.
