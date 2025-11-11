Εφυγε από τη ζωή μια μεγάλη φυσιογνωμία των γηπέδων της Αχαΐας

Εφυγε από τη ζωή ο Τάσος Αλμύρας σε ηλικία 79 ετών, μια από τις μεγάλες μορφές των ποδοσφαιρικών γηπέδων.

Ηταν παντού παρών. Στα γήπεδα, στα ποδοσφαιρικά στέκια, στα αποδυτήρια, κρατώντας πάντα μια αθλητική τσάντα και μία μπάλα με την οποία έπαιζε παντού, ενώ φορούσε φανέλες και φόρμες της Παναχαϊκής, της Θύελλας και άλλων ομάδων.

Πριν από την έναρξη των αγώνων ή στα ημίχρονα, έπαιρνε την μπάλα, έκανε τα δικά του και τον αποθέωνε ο κόσμος. Αυθεντικός, μάγκας, λάτρης του ποδοσφαίρου, έδινε το παρών κάθε Μ. Παρασκευή στο παιχνίδι Ανω – Κάτω Πόλη.

Ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στον Απόλλωνα Πατρών τη δεκαετία του ’60, στη Θύελλα και στο Πάτραι.

Ηταν από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες των γηπέδων, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ποδόσφαιρο της Αχαΐας.

Εργαζόταν στον Δήμο Πατρέων, απ’ όπου συνταξιοδοτήθηκε.

Η κηδεία του θα γίνει την Τρίτη (11/11) από τον Ιερό Ναό Παναγίας Αλεξιώτισσας (16.00).

