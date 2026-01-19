Εφυγε από τη ζωή ο Αλέκος Παπαχριστόπουλος

Είχε συνδέσει το όνομά του με την ομάδα και την τοπική κοινωνία

Εφυγε από τη ζωή ο Αλέκος Παπαχριστόπουλος
19 Ιαν. 2026 19:10
Pelop News

Βαρύ πένθος στον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου, αλλά και στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αχαΐας, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Αλέκος Παπαχριστόπουλος.

Ο εκλιπών υπήρξε για πολλά χρόνια παράγοντας στον σύλλογο και είχε συνδέσει το όνομά του με την ομάδα και την τοπική κοινωνία. Ηταν πατέρας του ποδοσφαιριστή του Πανιωνίου/Αχιλλέα, Λεωνίδα Παπαχριστόπουλου, ο οποίος τον αποχαιρέτησε με έναν συγκλονιστικό μήνυμα.

«Έφυγε από τη ζωή σήμερα ένας άνθρωπος που το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι είμαστε ευγνώμονες που τον γνωρίσαμε! Ένας άνθρωπος πάντα χαμογελαστός, γεμάτος αγάπη για όλους! Ο κύριος αυτός είναι ο μπαμπάς μου, ο φίλος μου, ο άνθρωπός μου! Είμαι τόσο περήφανος για ό,τι ζήσαμε Αλέκο μου… ΣΕ ΑΓΑΠΑΩ ΜΠΑΜΠΑ ΜΟΥ!».

Η κηδεία του Αλέκου Παπαχριστόπουλου θα τελεστεί την Τρίτη 20/1 στις 15.00 από τον τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής, στον Αγιο Βασίλειο.

