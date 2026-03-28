Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος

Θλίψη στον δημοσιογραφικό κόσμο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Θάνου Οικονομόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Μαρτίου, σε ηλικία 80 ετών. Μέχρι και τους τελευταίους μήνες διατηρούσε ενεργή αρθρογραφική παρουσία, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στον χώρο της δημοσιογραφίας.

28 Μαρ. 2026 16:24
Ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Μαρτίου, σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό χώρο. Η είδηση του θανάτου του έγινε γρήγορα γνωστή, με συναδέλφους και μέσα ενημέρωσης να αναφέρονται στην πολυετή του παρουσία και στη διαδρομή του στη δημοσιογραφία.

Γεννημένος στις 10 Ιουνίου 1946, ο Θάνος Οικονομόπουλος παρέμεινε ενεργός μέχρι πρόσφατα, συνεχίζοντας την αρθρογραφική του δραστηριότητα στο Iefimerida.gr. Η σελίδα του ως αρθρογράφου δείχνει ότι υπέγραφε κείμενα ακόμη και μέσα στους πρώτους μήνες του 2026, στοιχείο που αποτυπώνει τη διαρκή σχέση του με την επικαιρότητα και τον δημόσιο λόγο.

Στην επαγγελματική του πορεία είχε διατελέσει επίσης στέλεχος της «Καθημερινής», ενώ είχε παρουσία και στο ραδιόφωνο, χτίζοντας μια μακρά διαδρομή στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα σχετικά δημοσιεύματα για την απώλειά του.

Η απώλειά του αφήνει ένα ακόμη κενό στη δημοσιογραφική κοινότητα, σε μια διαδρομή που συνδέθηκε με τον πολιτικό σχολιασμό και τη συνεχή αρθρογραφική παρουσία. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση σε συναδέλφους, αναγνώστες και ανθρώπους των μέσων, που τον γνώρισαν μέσα από το γράψιμο και την επαγγελματική του πορεία.

18:12 Κακλαμάνης στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Τόπο στα νιάτα» μέσα σε κλίμα συγκίνησης
18:10 Βανς για το Ιράν: «Θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμη και θα αποχωρήσουμε σύντομα»
18:00 Γερουλάνος από το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Με σύστημα, οργάνωση και ενότητα θα έρθει η νίκη»
17:48 AI φρούτα, viral δράματα και σκοτεινές ιστορίες: Το αλλόκοτο trend που κατακλύζει το TikTok – Τι είναι το «Fruit Love Island»
17:36 Χούθι: Ο «κρυφός άσος» του Ιράν που απειλεί να βάλει φωτιά σε όλη τη Μέση Ανατολή – Ποιοι είναι και πώς μπορούν να αλλάξουν τον πόλεμο
17:24 Πάσχα 2026 και εργασία: Ποιες ημέρες είναι αργίες, πότε επιτρέπεται δουλειά και πώς αμείβονται οι εργαζόμενοι
17:12 Στον 30χρονο που τη φιλοξενούσε βρέθηκε η 17χρονη από την Αττική – Σύλληψη για αρπαγή ανήλικης στο Ηράκλειο
17:10 Διπλή τραγωδία στην Εγνατία: Νεκρός οδηγός ΙΧ και υπάλληλος που παρασύρθηκε ενώ βοηθούσε BINTEO
17:05 Ελπίζει βάσιμα η Θύελλα, νίκησε και την Παναχαϊκή
17:00 Παράτησε την Αθήνα για το Σοποτό Καλαβρύτων: Από το μηδέν στη ζωή
16:48 «Ορατότητα στο ένα μέτρο» και «ρουφήχτρα»: Οι δύτες περιγράφουν τη μάχη στο «Πηγάδι του Διαβόλου»
16:36 Βενιζέλος από το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Νέο κοινωνικό συμβόλαιο» και βολές για θεσμούς, Τέμπη και άρθρο 86
16:24 Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος
16:12 Αλλαγή ώρας τα ξημερώματα της Κυριακής: Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί στις πρώτες μετακινήσεις
16:00 Παπανδρέου στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Επιστρέφουμε για να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργεί η χώρα»
15:50 Κέρκυρα: Οδηγός παρέσυρε και εγκατέλειψε ανήλικη πεζή – Τον έπιασε η Αστυνομία
15:41 Καλαμαριά: Λήστεψαν και άρπαξαν 22χρονο και τον παράτησαν σε άλλη περιοχή
15:37 Πάτρα: Ποιο βουλκανιζατέρ εφημερεύει την Κυριακή
15:32 Νεπάλ: Συνελήφθη ο πρώην πρωθυπουργός για τη φονική καταστολή διαδηλώσεων της «Γενιάς Ζ»
15:23 Γερμανία: Πατέρας σκότωσε τον 13χρονο γιο του, τραυμάτισε σοβαρά τη μητέρα και την αδερφή του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
