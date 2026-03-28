Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος

Ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι του Σαββάτου 28 Μαρτίου, σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό χώρο. Η είδηση του θανάτου του έγινε γρήγορα γνωστή, με συναδέλφους και μέσα ενημέρωσης να αναφέρονται στην πολυετή του παρουσία και στη διαδρομή του στη δημοσιογραφία.

Γεννημένος στις 10 Ιουνίου 1946, ο Θάνος Οικονομόπουλος παρέμεινε ενεργός μέχρι πρόσφατα, συνεχίζοντας την αρθρογραφική του δραστηριότητα στο Iefimerida.gr. Η σελίδα του ως αρθρογράφου δείχνει ότι υπέγραφε κείμενα ακόμη και μέσα στους πρώτους μήνες του 2026, στοιχείο που αποτυπώνει τη διαρκή σχέση του με την επικαιρότητα και τον δημόσιο λόγο.

Στην επαγγελματική του πορεία είχε διατελέσει επίσης στέλεχος της «Καθημερινής», ενώ είχε παρουσία και στο ραδιόφωνο, χτίζοντας μια μακρά διαδρομή στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα σχετικά δημοσιεύματα για την απώλειά του.

Η απώλειά του αφήνει ένα ακόμη κενό στη δημοσιογραφική κοινότητα, σε μια διαδρομή που συνδέθηκε με τον πολιτικό σχολιασμό και τη συνεχή αρθρογραφική παρουσία. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε συγκίνηση σε συναδέλφους, αναγνώστες και ανθρώπους των μέσων, που τον γνώρισαν μέσα από το γράψιμο και την επαγγελματική του πορεία.

