Έφυγε από τη ζωή ο εικαστικός Νικόλαος Ζήβας – Σημαντική παρουσία στη σύγχρονη ελληνική τέχνη»

Τη θλίψη στον εικαστικό κόσμο προκάλεσε ο θάνατος του ζωγράφου και γλύπτη Νικολάου Ζήβα, μιας πολυσχιδούς προσωπικότητας της σύγχρονης ελληνικής τέχνης, με σημαντική παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Έφυγε από τη ζωή ο εικαστικός Νικόλαος Ζήβας - Σημαντική παρουσία στη σύγχρονη ελληνική τέχνη»
26 Ιαν. 2026 14:42
Pelop News

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο ζωγράφος και γλύπτης Νικόλαος Ζήβας, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό εικαστικό έργο και έντονο αποτύπωμα στον χώρο της σύγχρονης ελληνικής τέχνης. Γεννημένος στην Αθήνα το 1960, σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, στα εργαστήρια του Νίκου Κεσσανλή και του Δημήτρη Μυταρά, την περίοδο 1981-1987.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, μετέβη στη Ρώμη, όπου έζησε και εργάστηκε από το 1989 έως το 1993, παρουσιάζοντας το έργο του σε ατομικές εκθέσεις και συμμετέχοντας σε σημαντικές διοργανώσεις, όπως η 39η Διεθνής Έκθεση της Ρώμης. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου δραστηριοποιήθηκε στη ζωγραφική, τη γλυπτική και τις εικαστικές κατασκευές, συμμετέχοντας σε πλήθος ατομικών και ομαδικών εκθέσεων.

Παράλληλα, ασχολήθηκε με την οικογενειακή συλλογή αποσπασμάτων και σπαραγμάτων της Νεότερης Ελληνικής Αρχιτεκτονικής (1830-1930), ενώ διηύθυνε τη Zivasart Gallery, αναλαμβάνοντας την επιμέλεια και τη διοργάνωση εκθέσεων, εικαστικών δράσεων, συναυλιών και παρουσιάσεων βιβλίων. Υπήρξε μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος από το 1998 και συμμετείχε σε σημαντικές εκθέσεις του φορέα.

Έργα του βρίσκονται σε δημόσιους χώρους και ιδιωτικές συλλογές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του παρουσία στον εικαστικό χώρο.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, στις 16:00, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Χαλανδρίου. Μετά την τελετή, η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στον χώρο της Zivasart Gallery στο Μαρούσι. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:37 Πάτρα: Αναβάλλεται η εκδήλωση κοπής πίτα του Ανδρέα Τσώκου
16:24 Δραπετσώνα: Ο σουβλατζής και ο τιμοκατάλογος για ηρωίνη και κοκαΐνη!
16:12 Εργατικό Κέντρο Πάτρας για «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»: Αμεσα έλεγχοι σε εργοστάσια της ΒΙΠΕ
16:11 ΕΚΤΑΚΤΟ – Τρίκαλα: Εντοπίστηκε και πέμπτη σορός στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»
16:00 Ο Τσίπρας για την τραγωδία στη «ΒΙΟΛΑΝΤΑ»: Θεμελιώδες δικαίωμα η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς
16:00 Χάθηκε κι αυτή η ευκαιρία;
15:48 Ανιψιά Μαρίν Λεπέν: «Ατυχή συμβάντα» οι φόνοι στη Μινεάπολη
15:36 Ευχάριστα νέα για την Σία Κοσιώνη
15:24 Πόσο ανεβαίνει το πρόστιμο για όσους χρησιμοποιούν τις Αστικές συγκοινωνίες χωρίς εισιτήριο
15:12 Νέες συστάσεις για την κακοκαιρία, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου
15:10 Τα φαντάσματα που παίζουν ποδόσφαιρο στο γήπεδο των Προσφυγικών… – Φωτογραφίες
15:08 Laser 4ης Γενιάς: Τι Είναι και Ποιες οι Διαφορές του με τις Άλλες Μεθόδους
15:00 Αχαΐα: Σε τροχιά υλοποίησης με 30 εκατ. ευρώ – Εντάχθηκαν στο ΕΠΑ οδικά και αντιπλημμυρικά έργα
14:57 ΒΙΝΤΕΟ-ντοκουμέντο από τη στιγμή της έκρηξης στη Βιολάντα: Το ωστικό κύμα «ξύπνησε» τα Τρίκαλα
14:53 Μάχη για τη ζωή νεογέννητης φώκιας στους Λειψούς – Μεταφέρθηκε στην Αθήνα για εξειδικευμένη περίθαλψη ΒΙΝΤΕΟ
14:49 Αυξάνεται το εμπορικό έλλειμμα με τη Νότια Αφρική: Υποχωρούν οι ελληνικές εξαγωγές, εκτοξεύονται οι εισαγωγές
14:46 Από το σουβλάκι στη Δίωξη Ναρκωτικών: Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας στον Πειραιά
14:42 Έφυγε από τη ζωή ο εικαστικός Νικόλαος Ζήβας – Σημαντική παρουσία στη σύγχρονη ελληνική τέχνη»
14:37 Συναγερμός σε ΕΠΑΛ της Γλυφάδας: 16χρονος πήγε στο σχολείο με τρία μαχαίρια και κόφτη – Συνελήφθη και ο πατέρας του
14:29 Τσίπρας για τη ΒΙΟΛΑΝΤΑ: «Ως πότε θα θρηνούμε ανθρώπους που χάνονται για το μεροκάματο;»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ