Έφυγε από τη ζωή ο εικαστικός Νικόλαος Ζήβας – Σημαντική παρουσία στη σύγχρονη ελληνική τέχνη»

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο ζωγράφος και γλύπτης Νικόλαος Ζήβας, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό εικαστικό έργο και έντονο αποτύπωμα στον χώρο της σύγχρονης ελληνικής τέχνης. Γεννημένος στην Αθήνα το 1960, σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, στα εργαστήρια του Νίκου Κεσσανλή και του Δημήτρη Μυταρά, την περίοδο 1981-1987.

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, μετέβη στη Ρώμη, όπου έζησε και εργάστηκε από το 1989 έως το 1993, παρουσιάζοντας το έργο του σε ατομικές εκθέσεις και συμμετέχοντας σε σημαντικές διοργανώσεις, όπως η 39η Διεθνής Έκθεση της Ρώμης. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου δραστηριοποιήθηκε στη ζωγραφική, τη γλυπτική και τις εικαστικές κατασκευές, συμμετέχοντας σε πλήθος ατομικών και ομαδικών εκθέσεων.

Παράλληλα, ασχολήθηκε με την οικογενειακή συλλογή αποσπασμάτων και σπαραγμάτων της Νεότερης Ελληνικής Αρχιτεκτονικής (1830-1930), ενώ διηύθυνε τη Zivasart Gallery, αναλαμβάνοντας την επιμέλεια και τη διοργάνωση εκθέσεων, εικαστικών δράσεων, συναυλιών και παρουσιάσεων βιβλίων. Υπήρξε μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος από το 1998 και συμμετείχε σε σημαντικές εκθέσεις του φορέα.

Έργα του βρίσκονται σε δημόσιους χώρους και ιδιωτικές συλλογές, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική του παρουσία στον εικαστικό χώρο.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, στις 16:00, στο Δημοτικό Κοιμητήριο Χαλανδρίου. Μετά την τελετή, η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στον χώρο της Zivasart Gallery στο Μαρούσι. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος εξέφρασε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

