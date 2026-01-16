Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης – Συγκινητικό αντίο από τον Μιχάλη Ιατρόπουλο

Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης, με τη δυσάρεστη είδηση να γίνεται γνωστή μέσα από τα social media. Την ανακοίνωση του θανάτου του έκανε ο ηθοποιός και στενός φίλος του, Μιχάλης Ιατρόπουλος, ο οποίος τον αποχαιρέτησε με λόγια βαθιάς συγκίνησης.

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή φωτογραφία τους και έγραψε:

«Καλό ταξίδι λατρεμένε όλων μας Κύριε Νεκτάριε Γαλίτη. Καλή ξεκούραση λιοντάρι μου, πέτα στο φως που σου ταιριάζει. Σε ευχαριστώ για την τρέλα σου και την ανεπανάληπτη ψυχάρα σου. Είμαστε πολύ τυχεροί σε όσους έκανες την τιμή να είμαστε φίλοι σου. Καλή αντάμωση αδερφέ μου, ξεκουράσου».

Ο Νεκτάριος Γαλίτης ήταν ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο της εστίασης, καθώς διατηρούσε κατάστημα στο Μικρολίμανο, ενώ είχε έντονη κοινωνική παρουσία και στενές σχέσεις με ανθρώπους του καλλιτεχνικού και επιχειρηματικού κόσμου.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε φίλους και γνωστούς, που τον αποχαιρετούν με λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης για τη διαδρομή και το αποτύπωμά του.

