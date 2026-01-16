Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης – Συγκινητικό αντίο από τον Μιχάλη Ιατρόπουλο

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου του επιχειρηματία Νεκτάριου Γαλίτη, με τον στενό του φίλο και ηθοποιό Μιχάλη Ιατρόπουλο να τον αποχαιρετά δημόσια μέσα από μια φορτισμένη ανάρτηση.

Έφυγε από τη ζωή ο επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης – Συγκινητικό αντίο από τον Μιχάλη Ιατρόπουλο
16 Ιαν. 2026 12:46
Pelop News

Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός επιχειρηματίας Νεκτάριος Γαλίτης, με τη δυσάρεστη είδηση να γίνεται γνωστή μέσα από τα social media. Την ανακοίνωση του θανάτου του έκανε ο ηθοποιός και στενός φίλος του, Μιχάλης Ιατρόπουλος, ο οποίος τον αποχαιρέτησε με λόγια βαθιάς συγκίνησης.

Ο Μιχάλης Ιατρόπουλος ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια κοινή φωτογραφία τους και έγραψε:

«Καλό ταξίδι λατρεμένε όλων μας Κύριε Νεκτάριε Γαλίτη. Καλή ξεκούραση λιοντάρι μου, πέτα στο φως που σου ταιριάζει. Σε ευχαριστώ για την τρέλα σου και την ανεπανάληπτη ψυχάρα σου. Είμαστε πολύ τυχεροί σε όσους έκανες την τιμή να είμαστε φίλοι σου. Καλή αντάμωση αδερφέ μου, ξεκουράσου».

Ο Νεκτάριος Γαλίτης ήταν ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο της εστίασης, καθώς διατηρούσε κατάστημα στο Μικρολίμανο, ενώ είχε έντονη κοινωνική παρουσία και στενές σχέσεις με ανθρώπους του καλλιτεχνικού και επιχειρηματικού κόσμου.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε φίλους και γνωστούς, που τον αποχαιρετούν με λόγια αγάπης και ευγνωμοσύνης για τη διαδρομή και το αποτύπωμά του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:19 Βρέθηκε νεκρός άνδρας στις ιαματικές πηγές στις Θερμοπύλες
17:15 ΜέΡΑ25: Κλήση Βαρουφάκη σε προκαταρκτική για τις δηλώσεις περί ecstasy
17:10 Με χρώμα Πάτρας η Εθνική στην Ουγγαρία
17:03 Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας στην Πάτρα: Οι Αρχές εξετάζουν πιθανή διαφυγή στη Γερμανία
16:55 Στη φυλακή διακινητής ηρωίνης στην Πάτρα
16:41 Εργατικό ατύχημα στη ΒΙ.ΠΕ. Πατρών
16:33 TikTok: Νέο φίλτρο εντοπισμού χρηστών κάτω των 13 ετών
16:26 Μέγαρα: Σύγκρουση τριών φορτηγών στην Ε.Ο Αθηνών- Κορίνθου, εγκλωβισμός οδηγού βαν ΦΩΤΟ
16:17 Κρήτη: Διασωληνωμένη στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ 25χρονη ειδικευόμενη γιατρός με μηνιγγίτιδα
16:12 Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία στο ενεχυροδανειστήριο, παραπέμφθηκαν δύο συλληφθέντες
15:57 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Γιορτή με αιχμές, επίθεση Πελετίδη σε ΥΠΠΟ και Φωτήλα
15:45 Αγρότες: «Κλείδωσε» το ραντεβού με Μητσοτάκη, οριστικοποιούν τους εκπροσώπους
15:37 Μενδώνη για τη Μέλπω Ζαρόκωστα: «Ερμηνεύτρια μεγάλης γκάμας με ευρύ διαμέτρημα και διακριτό αποτύπωμα»
15:29 Eurovision 2026: Πρεμιέρα το Σαββατοκύριακο για τα 28 ελληνικά τραγούδια των ημιτελικών
15:18 Μαρινάκης: Διάλογος με αγρότες, κανόνες στα πανεπιστήμια, ενίσχυση οδικής ασφάλειας στο πρώτο briefing 2026
15:11 Τράπεζα της Ελλάδος: Πρωτογενές πλεόνασμα 8,1 δισ. ευρώ, σημαντική αύξηση εσόδων κατά 4,5 δισ.
15:03 Δήμος Ήλιδας: Καταγγελία για εκφοβισμό και πιέσεις σε υπαλλήλους της Πολεοδομίας
15:00 «Δεν υπάρχει μία απάντηση»: Ο κτηνίατρος Κων. Μήλιος για τον εμβολιασμό κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
14:59 Εκτός Μαξίμου ο Ανεστίδης: Κυβέρνηση και αγρότες «κλειδώνουν» συνάντηση χωρίς τον εκπρόσωπο των Μαλγάρων
14:49 Σύγκρουση δύο φορτηγών στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών–Κορίνθου – Αναφορά για εγκλωβισμένο άτομο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 16.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ