Έφυγε από τη ζωή ο Λάμπρος Κοτρολός – Θλίψη στο Αγρίνιο
28 Σεπ. 2025 10:52
Pelop News

Σε ηλικία 68 ετών έφυγε από τη ζωή, το Σάββατο, ο Λάμπρος Κοτρολός, ύστερα από γενναία μάχη με την ασθένεια που τον ταλαιπώρησε τα τελευταία χρόνια.

Ο Λάμπρος Κοτρολός άφησε ισχυρό αποτύπωμα στην τοπική αυτοδιοίκηση, την επιχειρηματική δραστηριότητα και την κοινωνική ζωή του Αγρινίου. Υπηρέτησε για σειρά ετών ως δημοτικός σύμβουλος, επιδεικνύοντας συνέπεια, ήθος και αφοσίωση στην πρόοδο της περιοχής.

Ήταν παντρεμένος με την Έλενα Μάντζιου-Κοτρολού και πατέρας μιας κόρης, της Εβίτας.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, σε συλλυπητήριο μήνυμά του τόνισε:
«Άνθρωπος φωτεινός, γεμάτος αγάπη και αφοσίωση, που με το ήθος, την προσφορά και την καρδιά του άγγιξε τις ζωές μας. Ακούραστος εργαζόταν με ευλάβεια και υπευθυνότητα για το κοινό καλό. Το ήθος και η ζεστασιά του θα μείνουν ανεξίτηλα στη μνήμη μας. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στη σύζυγό του, την αγαπημένη Έλενα, και στην κόρη τους Εβίτα. Ο Λάμπρος Κοτρολός ξεκίνησε το ταξίδι του στο φως. Η απουσία του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, αλλά η ανάμνησή του θα ζει για πάντα στις καρδιές μας. Αντίο, με βαθύ σεβασμό και αγάπη».
