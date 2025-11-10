Έφυγε από τη ζωή ο σκηνοθέτης και ηθοποιός Νίκος Ζερβόπουλος

Η είδηση του θανάτου του Νίκου Ζερβόπουλου προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στην καλλιτεχνική κοινότητα της Θράκης. Ο εκλιπών υπήρξε για δεκαετίες από τους σημαντικότερους συντελεστές της τοπικής θεατρικής ζωής, αφήνοντας πίσω του ένα έργο που συνδύαζε παιδεία, ήθος και διαρκή προσφορά στον πολιτισμό.

Σε ανακοίνωσή της, η θεατρική ομάδα «Η Συνάντηση» αποχαιρέτησε τον σκηνοθέτη και ηθοποιό κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο «με σοφία, υπομονή, χιούμορ και πίστη», που υπήρξε «πολλά παραπάνω από σκηνοθέτης» και «σημάδεψε τις ζωές των ανθρώπων γύρω του».

Αντίστοιχα, η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως σημείωσε πως «η τοπική κοινωνία, η πανεπιστημιακή κοινότητα και η Μητρόπολη αποχαιρετούν έναν καταξιωμένο καλλιτέχνη, έναν διαρκή εργάτη του θεάτρου και έναν σεμνό, πολύτιμο συνεργάτη».

Ο Νίκος Ζερβόπουλος γεννήθηκε σε οικογένεια με ρίζες από την Αλεξανδρούπολη και την Κρήτη. Σπούδασε στην Ιδιωτική Δραματική Σχολή Γιώργου Θεοδοσιάδη (1978–1980) και κατόπιν στην Ανωτέρα Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ).

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, επέστρεψε στη γενέτειρά του, όπου αφιερώθηκε στη θεατρική δημιουργία, διαμορφώνοντας σταθερά, μέσα σε τέσσερις δεκαετίες, μια ιδιαίτερη πολιτιστική ταυτότητα για την περιοχή.

Από το 1987 και έπειτα, οργάνωσε και παρουσίασε πλήθος παραστάσεων σε συνεργασία με δημόσιους και πολιτιστικούς φορείς της Θράκης, μεταξύ των οποίων τα έργα «Θάψτε τους νεκρούς» του Ίρβιν Σόου, «Φον Δημητράκης» του Δημήτρη Ψαθά, «Εμιγκρέδες» του Σλαβομίρ Μρόζεκ, «Το μεγάλο μας τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη και πολλά ακόμη.

Συνεργάστηκε με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κομοτηνής, ενώ σκηνοθέτησε και έργα για το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Πιερίας, παρουσιάζοντάς τα ακόμη και στο εξωτερικό.

Ιδιαίτερα γόνιμη υπήρξε και η εκπαιδευτική του δράση: από το 1990 έως το 2007 δίδαξε κουκλοθέατρο, θεατρικό παιχνίδι και θεατρική αγωγή στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ενώ υπήρξε εισηγητής και συνεργάτης σε πλήθος πανεπιστημιακών και πολιτιστικών προγραμμάτων σε όλη τη χώρα.

Το 1999, σκηνοθέτησε τον «Κύκλο με την κιμωλία» του Μπρεχτ, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στο πρόγραμμα «Kultur – Begegnungen» στη Στουτγκάρδη, ενώ ακολούθησε περιοδεία σε πόλεις της Γερμανίας και της Ελβετίας.

Από το 2004, ως επικεφαλής της θεατρικής ομάδας «Η Συνάντηση» της Μητρόπολης Αλεξανδρουπόλεως, παρουσίασε πλήθος σημαντικών έργων, ανάμεσά τους «Ματωμένος Γάμος», «Η Επίσκεψη της Γηραιάς Κυρίας», «Δάφνες και Πικροδάφνες», «Ο Όσκαρ και η κυρία με τα ροζ» και «Η Δίκη του Θεού».

Το 2010 ίδρυσε τη «Νέα Σκηνή», ομάδα νέων από Γυμνάσιο και Λύκειο, συνεχίζοντας την παιδαγωγική του προσφορά μέσα από έργα των Στρίντμπεργκ, Τσέχωφ, Μπρεχτ και Ουίλιαμς.

Σε όλη του τη διαδρομή, υπήρξε σταθερός αρωγός κάθε τοπικής θεατρικής προσπάθειας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη διάδοση της θεατρικής παιδείας στη Θράκη.

Η κηδεία του τελέστηκε την Παρασκευή, στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Αλεξανδρούπολης.

