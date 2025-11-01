Έφυγε από τη ζωή στα 102 ο Λεό Λέανδρος: Ο πατέρας και δημιουργός πίσω από τις πρώτες επιτυχίες της Βίκυ Λέανδρος

Ο Λεό Λέανδρος, πατέρας και καλλιτεχνικός μέντορας της Βίκυ Λέανδρος, πέθανε την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου σε ηλικία 102 ετών. Η κηδεία του θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Πευκί Ευβοίας, όπου διέμενε τα τελευταία χρόνια της ζωής του.

Ο Λέανδρος Παπαθανασίου, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, υπήρξε τραγουδιστής, συνθέτης και στιχουργός με διεθνή καριέρα. Έγραψε πολλές από τις πρώτες επιτυχίες της κόρης του, ανάμεσά τους και το «Après Toi», με το οποίο η Βίκυ Λέανδρος κέρδισε τη Eurovision το 1972, εκπροσωπώντας το Λουξεμβούργο.

Η σχέση πατέρα και κόρης, αν και γεμάτη καλλιτεχνικές στιγμές, δοκιμάστηκε έντονα τα τελευταία χρόνια. Το 2023, ο Λεό Λέανδρος είχε αποστείλει εξώδικο στη Βίκυ Λέανδρος, ζητώντας να μην ερμηνεύσει τα τραγούδια του στο Ηρώδειο, καθώς —όπως υποστήριξε— το όνομά του δεν αναφερόταν στο πρόγραμμα της συναυλίας.

Γεννημένος στην Ελλάδα, ξεκίνησε την πορεία του με «ελαφρά» τραγούδια, πριν μεταναστεύσει στις αρχές της δεκαετίας του 1950 στη Γερμανία, αναζητώντας νέες ευκαιρίες. Υπήρξε μάλιστα ο πρώτος ερμηνευτής του ύμνου του Παναθηναϊκού, το 1958, σε μουσική των Γιώργου Οικονομίδη και Γιώργου Μουζάκη.

Η κόρη του Βασιλική (Βίκυ) έμεινε αρχικά στην Ελλάδα με τη γιαγιά της και τον ακολούθησε στη Γερμανία το 1958, σε ηλικία οκτώ ετών. Μετά τον χωρισμό των γονιών της, επέλεξε να ζήσει με τον πατέρα της στο Αμβούργο. Σε ηλικία μόλις 13 ετών, του εξομολογήθηκε ότι θέλει να γίνει τραγουδίστρια — και εκείνος, αφού αρχικά δίστασε, στάθηκε δίπλα της ως δάσκαλος και παραγωγός, κυκλοφορώντας μαζί της τον πρώτο της δίσκο όταν ήταν 16 ετών.

Μετά την τεράστια επιτυχία της Βίκυ Λέανδρος στη Eurovision, ο ίδιος αποσύρθηκε από τη σκηνή και αφιερώθηκε αποκλειστικά στη δική της καριέρα, γράφοντας τραγούδια με το ψευδώνυμο Mario Panas και αναλαμβάνοντας πλήρως τις παραγωγές των δίσκων και συναυλιών της. Συνεργάστηκε επίσης με κορυφαίους καλλιτέχνες, όπως ο Χούλιο Ιγκλέσιας, ο Ντέμης Ρούσος και η Νάνα Μούσχουρη.

Το 1993 αποφάσισε να αποσυρθεί οριστικά από τη μουσική για να αφιερωθεί στη νέα του οικογένεια και στη μικρότερη κόρη του, τότε μόλις τριών ετών. Παρέμεινε ωστόσο μια θρυλική μορφή της ευρωπαϊκής μουσικής σκηνής, με το όνομά του άρρηκτα δεμένο με την πορεία της κόρης του και την ιστορία του ελληνικού τραγουδιού.

