Έφυγε η Άννα Κυριακού, η «θεία Μπεμπέκα» από τις «Τρεις Χάριτες»

Έφυγε από τη ζωή η γνωστή ηθοποιός Άννα Κυριακού σε ηλικία 95 ετών, όπως ανακοίνωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσω ανάρτησης στο Facebook. Η κα Κυριακού υπήρξε μια από τις πιο αγαπημένες παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης, του κινηματογράφου και του θεάτρου για περισσότερα από 70 χρόνια, ενώ έγινε ιδιαίτερα γνωστή από τον ρόλο της ως «θεία Μπεμπέκα» στις «Τρεις Χάριτες».

Στην ίδια ανάρτηση, ο Σπύρος Μπιμπίλας τόνισε: «Ένα αντίο γεμάτο αγάπη στη λατρεμένη μας Άννα Κυριακού που έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή. Ένας τόσο ζεστός, χαρισματικός και ταλαντούχος άνθρωπος της τέχνης μας, που κόσμησε το θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση πάνω από 70 χρόνια. Θα την έχουμε πάντα στην καρδιά μας όλοι οι άνθρωποι του θεάτρου και το κοινό».

