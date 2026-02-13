Έφυγε ο Αριστείδης Μανωλάκος – Σημαντική μορφή της ελληνικής δημοσιογραφίας και πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 88 ετών άφησε ο δημοσιογράφος Αριστείδης Μανωλάκος, πρώην πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ και μία από τις αναγνωρίσιμες φυσιογνωμίες της ελληνικής δημοσιογραφίας. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

Γεννημένος το 1938 στον Ασωπό Λακωνίας, ολοκλήρωσε τις σχολικές του σπουδές στο Γυμνάσιο Μολάων και στη συνέχεια φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η δημοσιογραφική του διαδρομή ξεκίνησε το 1963 από την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος», ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στο «Βήμα» και «Τα Νέα», καλύπτοντας το ελεύθερο ρεπορτάζ.

Το 1974 εντάχθηκε στην εφημερίδα «Η Αυγή» ως πολιτικός συντάκτης και αργότερα ανέλαβε διευθυντικές θέσεις, φτάνοντας μέχρι και την προεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της εφημερίδας. Σημαντική υπήρξε και η παρουσία του στην «Ελευθεροτυπία», όπου ξεχώρισε ως αρθρογράφος και πολιτικός αναλυτής. Μετά την αναστολή λειτουργίας της εφημερίδας, συμμετείχε ως ιδρυτικό μέλος στην «Εφημερίδα των Συντακτών».

Η αρθρογραφία και οι πολιτικές αναλύσεις του επί δεκαετίες επηρέασαν τον δημόσιο διάλογο, καθώς οι παρεμβάσεις του συχνά τροφοδοτούσαν συζητήσεις και προβληματισμό στον πολιτικό και δημοσιογραφικό χώρο. Παράλληλα, διακρίθηκε για τη συνδικαλιστική του δράση, υπερασπιζόμενος σταθερά τα δικαιώματα των δημοσιογράφων.

Διετέλεσε δύο φορές πρόεδρος της ΕΣΗΕΑ και συμμετείχε σε ακόμη τρία διοικητικά συμβούλια της Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της θητείας του πραγματοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, το άνοιγμα της Ένωσης στους δημοσιογράφους ραδιοφώνου και τηλεόρασης, ενώ προχώρησαν σημαντικές πρωτοβουλίες, όπως η απόκτηση νέων χώρων στέγασης και η ίδρυση του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ.

Παρέμεινε ενεργός μέχρι τα τελευταία χρόνια της ζωής του, μεταφέροντας εμπειρία και γνώση στις νεότερες γενιές δημοσιογράφων. Ο δημοσιογραφικός κόσμος τον αποχαιρετά ως έναν άνθρωπο με σταθερές απόψεις, έντονη παρουσία στον συνδικαλισμό και συνεχή συμβολή στον δημόσιο διάλογο.

Η πολιτική κηδεία του Αριστείδη Μανωλάκου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, στις 11:30, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

